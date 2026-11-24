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बाजपुर में भीषण अग्निकांड, चार परिवारों की नौ झोपड़ियां जलकर राख, लाखों के नुकसान की आशंका

बाजपुर के जोगीपुरा में झोपड़ियों में लगी आग ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रपुर: जनपद में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. आए दिन आग की घटनाओं में लोगों की मेहनत की कमाई और घरेलू सामान जलकर राख हो रहा है. ताजा मामला बाजपुर क्षेत्र के ग्राम जोगीपुरा का है, जहां अचानक लगी भीषण आग ने चार परिवारों को खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर कर दिया. जोगीपुरा गुरुद्वारा साहिब के सामने अज्ञात कारणों से लगी आग में चार परिवारों की करीब नौ झोपड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं. अग्निकांड के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और पीड़ित परिवारों में चीख-पुकार शुरू हो गई.

जोगीपुरा में चार परिवारों की करीब नौ झोपड़ियां बनी हुई थीं. बताया जा रहा है कि घटना के समय परिवार के अधिकांश सदस्य मजदूरी करने के लिए घरों से बाहर गए हुए थे. इसी दौरान अचानक झोपड़ियों में आग लग गई. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और एक के बाद एक झोपड़ियों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया. आग की लपटें उठती देख वहां मौजूद महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया. महिलाओं की चीख-पुकार सुनकर गुरुद्वारा साहिब में मौजूद लोग और आसपास के ग्रामीण तत्काल घटनास्थल की ओर दौड़े.