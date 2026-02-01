ETV Bharat / state

रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में लगी भीषण आग, 6 बस जलकर राख

रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में 6 बसों में भीषण आग लग गई. पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे.

Khadgarha bus stand fire
बसों में लगी आग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 1, 2026 at 3:24 PM IST

Updated : February 1, 2026 at 3:47 PM IST

रांची: राजधानी रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड दो बसों में अचानक आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई. रविवार की दोपहर अचानक खादगढ़ा बस स्टैंड में खड़ी दो बसों से धुंआ निकलने लगा. देखते ही देखते आग की लपटें बेहद तेज हो गईं और आसपास खड़ी 4 और बसों को अपनी चपेट में ले लिया. एक साथ 6 से बसों में आग लगने की वजह से मौके पर हड़कंप मच गया. कुल छह बसों में आग लगी है.

खादगढ़ा बस स्टैंड में लगीं भीषण आग (Etv Bharat)

बसों में मौजूद ड्राइवर और खलासी अपनी-अपनी बसों को सुरक्षित स्थानों पर लगा रहे हैं. वहीं दमकल के वाहन भी मौक पर पहुंच गए हैं. लोअर बाजार थाना और खादगढ़ा टीओपी के पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं.

Khadgarha bus stand fire
बसों में लगी आग (Etv Bharat)
