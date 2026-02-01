रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में लगी भीषण आग, 6 बस जलकर राख
रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में 6 बसों में भीषण आग लग गई. पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे.
Published : February 1, 2026 at 3:24 PM IST|
Updated : February 1, 2026 at 3:47 PM IST
रांची: राजधानी रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड दो बसों में अचानक आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई. रविवार की दोपहर अचानक खादगढ़ा बस स्टैंड में खड़ी दो बसों से धुंआ निकलने लगा. देखते ही देखते आग की लपटें बेहद तेज हो गईं और आसपास खड़ी 4 और बसों को अपनी चपेट में ले लिया. एक साथ 6 से बसों में आग लगने की वजह से मौके पर हड़कंप मच गया. कुल छह बसों में आग लगी है.
बसों में मौजूद ड्राइवर और खलासी अपनी-अपनी बसों को सुरक्षित स्थानों पर लगा रहे हैं. वहीं दमकल के वाहन भी मौक पर पहुंच गए हैं. लोअर बाजार थाना और खादगढ़ा टीओपी के पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं.
खबर अपडेट हो रही है...........
