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पुलिस सुरक्षा में सील अवैध पटाखा फैक्ट्री में फिर लगी आग, फरवरी में 9 लोगों की हुई थी मौत

पुलिस अधीक्षक कार्यालय ( ETV Bharat )

खैरथल-तिजारा : भिवाड़ी में सील अवैध पटाखा फैक्ट्री में फिर से आग लगने का मामला सामने आया है. इसी फैक्ट्री में 16 फरवरी को आग लगने से 9 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जिसके प्रशासन ने पूरी कंपनी को सील कर दिया था. फैक्ट्री पूरी तरह से पुलिस सुरक्षा में थी. घटना भिवाड़ी में खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की है. तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह 5:30 बजे सूचना मिली कि औद्योगिक क्षेत्र में एक सील फैक्ट्री की दूसरी मंजिल में आग लग गई है. आग किन कारणों से लगी, इसकी अभी जांच की जा रही है. दमकलकर्मी राकेश कुमार ने बताया कि सुबह खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र से एक बंद फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी. इसपर चार दमकल मौके पर पहुंची. डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. इस दौरान पार्टीशन के लिए रखे प्लास्टिक के बोर्ड और कुछ पटाखों के खाली बॉक्स जलकर राख हो गए. कंपनी में पटाखों का भारी स्टॉक था, लेकिन सील होने के कारण कोई कर्मचारी अंदर मौजूद नहीं था. आग बुझाने के लिए दूसरे फ्लोर के शीशे तोड़े गए. पढे़ं. भिवाड़ी अग्निकांड में 9वीं मौत, दिल्ली के अस्पताल में एक और घायल ने तोड़ा दम