पुलिस सुरक्षा में सील अवैध पटाखा फैक्ट्री में फिर लगी आग, फरवरी में 9 लोगों की हुई थी मौत
कंपनी में पटाखों का भारी स्टॉक था, लेकिन सील होने के कारण कोई कर्मचारी अंदर मौजूद नहीं था.
Published : May 13, 2026 at 2:33 PM IST
खैरथल-तिजारा : भिवाड़ी में सील अवैध पटाखा फैक्ट्री में फिर से आग लगने का मामला सामने आया है. इसी फैक्ट्री में 16 फरवरी को आग लगने से 9 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जिसके प्रशासन ने पूरी कंपनी को सील कर दिया था. फैक्ट्री पूरी तरह से पुलिस सुरक्षा में थी. घटना भिवाड़ी में खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की है.
तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह 5:30 बजे सूचना मिली कि औद्योगिक क्षेत्र में एक सील फैक्ट्री की दूसरी मंजिल में आग लग गई है. आग किन कारणों से लगी, इसकी अभी जांच की जा रही है. दमकलकर्मी राकेश कुमार ने बताया कि सुबह खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र से एक बंद फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी. इसपर चार दमकल मौके पर पहुंची. डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. इस दौरान पार्टीशन के लिए रखे प्लास्टिक के बोर्ड और कुछ पटाखों के खाली बॉक्स जलकर राख हो गए. कंपनी में पटाखों का भारी स्टॉक था, लेकिन सील होने के कारण कोई कर्मचारी अंदर मौजूद नहीं था. आग बुझाने के लिए दूसरे फ्लोर के शीशे तोड़े गए.
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फैक्ट्री के बाहर तैनात थे कॉन्स्टेबल : तिजारा डीएसपी ने बताया कि फैक्ट्री कोर्ट के आदेश पर पूरी तरह सील थी और 24 घंटे कांस्टेबल की सुरक्षा में रखी गई थी. पुलिसकर्मी फैक्ट्री के बाहर तैनात थे. आग लगने का कारण अज्ञात है. कोई कर्मचारी अंदर नहीं था, इसीलिए तत्काल बड़े नुकसान की आशंका कम है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
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फरवरी में लगी थी फैक्ट्री में आग : 16 फरवरी को इसी मालिक की दूसरी फैक्ट्री में आग लग गई थी. इसमें 9 मजदूरों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी. मामले में भिवाड़ी पुलिस के तत्कालीन डीएसटी इंचार्ज मुकेश कुमार और कॉन्स्टेबल योगेश शर्मा की भूमिका सामने आई थी. इस घटना के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया था. कॉन्स्टेबल योगेश शर्मा के भाई हेमंत कुमार शर्मा और फैक्ट्री संचालक हेमंत सचदेवा को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया था. दोनों फिलहाल जेल में हैं और मामला कोर्ट में विचाराधीन है.