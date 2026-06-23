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उत्तराखंड में बड़ी घटना, स्कूल भवन में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड मौके पर

उत्तराखंड के नैनीताल जिले से बड़ी खबर सामने आई है. हल्द्वानी में एक स्कूल की बिल्डिंग में आग लग गई.

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उत्तराखंड में बड़ी घटना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 23, 2026 at 7:50 PM IST

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हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आई है. मुखानी क्षेत्र में स्थित केवीएम स्कूल में मंगलवार 23 जून शाम को केवीएम स्कूल में आग लगने की घटना सामने आई है. स्कूल में आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी.

बताया जा रहा है कि शुरुआत में आग स्कूल भवन के एक हिस्से में लगी, लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बिल्डिंग धू-धू कर जलने लगी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है. आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है.

हल्द्वानी में स्कूल भवन में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. बता दें कि लखनऊ में बीते दिन 22 जून को कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की.

इस बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशभर के सभी अस्पतालों, कोचिंग सेंटरों, बड़े मॉल, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व अन्य सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों का व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाए. उन्होंने कहा कि जनसुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन संस्थानों में अग्निशमन संबंधी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें तत्काल चिन्हित कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी उपकरणों की कार्यशीलता, आपातकालीन निकास मार्गों, विद्युत सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा आपदा की स्थिति में त्वरित निकासी की तैयारियों का विशेष रूप से परीक्षण किया जाए. बता दें कि लखनऊ कोचिंक सेंटर अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई थी. वहीं कई लोग घायल भी हुए थे.

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