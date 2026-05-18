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सासाराम-पटना पैसेंजर ट्रेन में अचानक लगी आग, धू-धू कर जली बोगी.. मची भगदड़.. देखें VIDEO

सासाराम रेलवे स्टेशन पर सासाराम-पटना पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में भीषण आग लग गई. दमकल और रेलवे टीम ने संभाला मोर्चा, देखें वीडियो.

fire In Sasaram Patna train
सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 18, 2026 at 8:30 AM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास में आज सोमवार सुबह सासाराम-पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन (53212) के एक जनरल कोच में अचानक आग लग जाने से स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी ट्रेन के इंजन से पांचवें कोच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी. आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा कोच धू-धू कर जलने लगा. ट्रेन के 6:45 बजे रवाना होने से पहले घटना हो जाने के कारण यात्री पहले ही कोच से उतर चुके थे.

दमकल-रेलवे टीम ने आग पर पाया काबू: रेलवे अधिकारियों और स्थानीय दमकल विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. प्रभावित कोच को इंजन से अलग कर दिया गया. राहत की बात यह रही कि समय पर कार्रवाई से किसी यात्री या रेलवे कर्मी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है.

सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन (ETV Bharat)

रेलवे स्टाफ और दमकल की देरी से बढ़ी आग: चश्मदीद अभिषेक रंजन ने बताया कि ट्रेन निर्धारित समय पर खड़ी थी, तभी शॉर्ट सर्किट से आग लगी. आग इतनी तेजी से फैली कि अगर दमकल विभाग और रेलवे स्टाफ समय पर पहुंच जाते तो आग को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन दोनों की देरी से आग और भड़क गई. हालांकि, अंत में आग पर काबू पा लिया गया और किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है.

"सासाराम-पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन अपनी टाइमिंग के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी. उसी समय अचानक एक बोगी से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरी बोगी जले लगी. अगर दमकल विभाग और रेलवे स्टाफ समय पर आते तो आग को बुझाया जा सकता था. रेलवे के स्टाफ ने भी आने में देर की, जिससे आग और फैल गई."-अभिषेक रंजन, चश्मदीद

ट्रेन में कैसे लगी आग? : सासाराम आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि सुबह करीब साढ़े 5 बजे पटना पैसेंजर ट्रेन में आग लगने की सूचना मिली थी. जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

''प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में कैसे आग लगी जांच का विषय है. फिलहाल आग पर काबू पाने के बाद जली हुई बोगी को हटा दिया गया है. ट्रेन करीब 2 घंटे बाद सासाराम स्टेशन से पटना के लिए रवाना कर दिया गया है.'' - आरपीएफ इंस्पेक्टर, सासाराम

रेलवे ने शुरू की जांच: निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि रेलवे प्रशासन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है. वहीं अब इस घटना ने इस घटना ने रेलवे की विद्युत प्रणाली और कोचों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

"अभी मामले की जांच की जा रही है. सिर्फ एक बोगी में आग लगी, जिसे समय रहते बुझा दिया गया. किसी यात्री या रेलवे कर्मी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है."-संजीव कुमार, निरीक्षक

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