मातृत्व-शिशु स्वास्थ्य केंद्र के SNCU में धुआं भरने से मची अफरा-तफरी, सुरक्षित निकाले गए नवजात
गिरिडीह के चैताडीह स्थित मातृत्व-शिशु स्वास्थ्य केंद्र के एक कमरे में आग लग गई. जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया.
Published : September 12, 2026 at 4:38 PM IST
गिरिडीह: जिले के चैताडीह स्थित मातृत्व-शिशु स्वास्थ्य केंद्र के विशेष नवजात शिशु देखभाल केंद्र (SNCU) में शुक्रवार को दोपहर में अचानक धुआं भर जाने से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. धुआं भरते ही अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कर्मियों ने तत्काल सक्रियता दिखाई और केंद्र में भर्ती सभी नवजात बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी.
बताया गया कि मातृत्व-शिशु स्वास्थ्य केंद्र के एक कमरे में शॉट सर्किट के कारण आग लगी. जिसके बाद पूरे SNCU हॉल में तेजी से धुआं भर गया. धुआं भरने की जानकारी मिलते ही अस्पताल कर्मी मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए नवजातों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.
घटना के दौरान SNCU में भर्ती बच्चों के परिजन भी घबरा गए. अचानक अस्पताल के अंदर से धुआं निकलता देख लोगों में कुछ देर के लिए दहशत की स्थिति बनी रही. कर्मियों की तत्परता के कारण नवजातों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.
क्या कहते हैं चिकित्सक
मामले को लेकर डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है. उन्होंने बताया कि SNCU में भर्ती सभी नवजात बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. हालांकि, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रह रहे दो नवजातों की स्थिति नाजुक बताई गई है, जबकि अन्य नवजात सुरक्षित हैं.
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