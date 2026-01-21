ETV Bharat / state

चूरू के राजकीय भरतीय अस्पताल के PICU वार्ड में लगी आग, 15 नवजात थे वार्ड में एडमिट

अस्पताल स्टाफ का आरोप है कि उन्होंने पहले भी शॉर्ट सर्किट की घटनाओं के बारे में अधिकारियों को सूचित किया था

चूरू के PICU वार्ड में आग
चूरू के PICU वार्ड में आग
ETV Bharat Rajasthan Team

January 21, 2026

Updated : January 21, 2026 at 1:49 PM IST

चूरू : जिले के राजकीय भर्तिया अस्पताल की MCH विंग में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अस्पताल के PICU वार्ड में आग लग गई. सूचना पर कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर किशनाराम मौके पर पहुंचे और हादसा स्थल का जायजा लिया. सब इंस्पेक्टर किशनाराम ने बताया हादसे के समय PICU वार्ड में करीब 15 नवजात थे.

PICU वार्ड में भर्ती एक नवजात को नर्सिंग स्टाफ निबोलाइज कर रही थी, तभी शॉर्ट सर्किट के साथ आग लग गई. PICU वार्ड में धुआं बढ़ने लगा, जिसके बाद डॉक्टर सिद्धार्थ और नर्सिंग स्टाफ ने सूझबूझ दिखाते हुए वार्ड के सभी 15 नवजातों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया. साथ ही वार्ड में लगे अग्निशमन यंत्र की सहायता से आग पर काबू पाया.

घटना की जानकारी दी (ETV Bharat Churu)

डॉक्टर इदरीश खान ने बताया कि PICU वार्ड में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नवजात शिशु को निमोबाइलजर करते समय शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. घटना के समय वार्ड में करीब 15 नवजात शिशु भर्ती थे. गनीमत रही कि अस्पताल स्टाफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया. आग लगते ही वार्ड में धुआं भर गया. चिकित्सक ने आग लगने की प्राथमिक वजह शॉर्ट सर्किट बताई.

हो सकता था बड़ा हादसा : हादसे के बाद एक बारगी परिजनों और अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया. हादसे के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉ. दीपक चौधरी भी मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई. अस्पताल स्टाफ का आरोप है कि उन्होंने पहले भी शॉर्ट सर्किट की घटनाओं के बारे में अधिकारियों को सूचित किया था, लेकिन पैनल बोर्ड को दुरुस्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया. इसके अलावा, करीब 3 साल पहले वार्ड की फॉल सीलिंग गिर गई थी, जिसे अभी तक ठीक नहीं करवाया गया है. स्टाफ ने बिजली के दो पैनल बोर्ड बदलने की शिकायत भी की थी, जो अभी तक नहीं बदले गए हैं.

