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फिरोजाबाद में पार्किंग में लगी आग, तीन गाड़ियां जलीं, एक ही परिसर में चल रहा था कबाड़ और पार्किंग का काम

पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी में आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते अन्य गाड़ियां भी चपेट में आ गईं.

फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू.
फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 8:07 PM IST

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फिरोजाबाद : सिरसागंज शहर के पेंगू रोड पर एक प्राइवेट पार्किंग में आग लग गई. जिससे तीन गाड़ियां पूरी तरह जल गयीं. मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और पार्किंग में खड़ीं अन्य कई गाड़ियों को जलने से बचा लिया गया. खास बात यह रही कि पार्किंग और कबाड़ का काम एक ही परिसर में हो रहा था. आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

पेंगू रोड पर सोनू का एक ही परिसर में कबाड़ का गोदाम और पार्किंग है. शनिवार की दोपहर पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी में आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि अन्य गाड़ियों को भी चपेट में ले लिया. एक-एक कर तीन गाड़ियां आग की जद में आ गयीं.

पार्किंग संचालक सोनू ने घटना की जानकारी पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पार्किंग में लगभग 25 गाड़ियां खराब थीं. मौके पर अन्य गाड़ियों के मालिक भी पहुंच गए, जिनमें दहशत का आलम देखने को मिला.

अन्य 22 गाड़ियों को सफलतापूर्वक पार्किंग स्थल से बाहर निकाला. आग बुझने के बाद लोगों ने राहत की सांस भी ली. मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडेय ने बताया कि समय पर आग को बुझाने के बाद अन्य गाड़ियों को सकुशल बचा लिया गया है. आग के कारणों की जांच की जा रही है. एक ही परिसर में कबाड़ और पार्किंग का काम चल रहा था.

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