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पलामू में आग लगने से तीन दुकानें जलकर खाक, करीब 15 लाख का नुकसान

पलामू में आग लगने से तीन दुकानें जलकर राख हो गई.

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दुकान जलकर हुई राख (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 25, 2026 at 10:52 AM IST

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पलामू: जिला के हैदरनगर बस स्टैंड के समीप तीन दुकानों में भीषण आग लग गई. आग लगने से करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. थाना पुलिस की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. घटना का कारण बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. यह घटना सोमवार तड़के 3:11 बजे की है.

बताया जा रहा है कि बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट लगने से शमशीर टायर दुकान, छोटू बाइक गैरेज व सलाम ऑटो गैरेज में आग लग गई. घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया. इस दौरान अचानक कुछ लोगों ने बताया कि दुकान में एक एलपीजी सिलेंडर भी है. जैसे ही पुलिस पीछे हटी, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. हालांकि पुलिस कर्मी बाल-बाल बच गए.

इस दौरान फायर बिग्रेड को सूचना दी गई. इसके बाद फायर बिग्रेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया.थाना प्रभारी तंजीलुल मनान ने बताया कि दुकानदारों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार घटना में 3 ऑटो, 3 बाइक और करीब 3 लाख रुपए का टायर के अलावा अन्य सामान जलकर खाक हो गया है.

मौके पर मौजूद एसआई आजम अंसारी ने बताया कि जब आग लगी तो वह पेट्रोलिंग के दौरान वहां मौजूद थे. वह जवानों के साथ आग बुझाने का पूरा प्रयास किया. साथ ही फायर ब्रिगेड और पुलिस को तत्काल सूचना दी. उन्होंने बताया कि अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो अन्य कई दुकानें भी चपेट में आ सकती थी.

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पलामू में बिजली पोल में लगी आग
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