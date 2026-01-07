ETV Bharat / state

काशीपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी

काशीपुर में पेंटिंग टूल्स की फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप, दमकल की कई गाड़ियां बुझाने में जुटी

KASHIPUR FACTORY FIRE
पेंटिंग टूल्स की फैक्ट्री में लगी आग (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 7, 2026 at 9:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

काशीपुर: उधम सिंह नगर के आईटीआई थाना क्षेत्र में स्थित पेंटिंग टूल्स की फैक्ट्री में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है. फिलहाल, आग बुझाने के प्रयास जारी है. हालांकि, अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. घंटों बीत जाने के बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है. बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है.

पेंटिंग टूल्स की फैक्ट्री में आग लगने से मची अफरा-तफरी: बता दें कि आईटीआई थाना क्षेत्र के महुआखेड़ागंज में नंद नगर इंडस्ट्रियल एस्टेट फेस 1 में डेकोर पेंटिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक फैक्ट्री स्थित है. जहां अचानक आग भड़क गई. जिससे मौके पर हड़कंप मच गया. आग इतनी भयानक थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार देखने को मिला.

काशीपुर में फैक्ट्री में आग लगने से मची अफरा-तफरी (वीडियो- ETV Bharat)

आग बुझाने के लिए पहुंचीं फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां: उधर, आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका. दोपहर से लगी आग देर शाम तक लगातार जारी थी. फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

KASHIPUR FACTORY FIRE
आग लगने के बाद फैला धुआं (फोटो- ETV Bharat)

कंपनी में कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर: वहीं, कंपनी में मौजूद कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. अब तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कंपनी में काफी नुकसान होना बताया जा रहा है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है. फिलहाल, आग को बुझाने के लिए मशक्कत जारी है. घटनास्थल के पास काला धुआं नजर आ रहा है. साथ ही आग की लपटें उठ रहे हैं. जो बेहद डरावना नजर आ रहा है.

KASHIPUR FACTORY FIRE
आग की लपटें (फोटो- ETV Bharat)

क्या बोले दमकल विभाग के चीफ फायर ऑफिसर? उधम सिंह नगर से मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के चीफ फायर ऑफिसर ईशान कटारिया ने बताया कि काशीपुर के दमकल विभाग के अलावा आसपास की सभी फैक्ट्रियों की दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद है. आज की भयावहता को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी भी आग बुझाने में काफी घंटे लग सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

काशीपुर फैक्ट्री में आग
UDHAM SINGH NAGAR FACTORY BURN
PAINTING TOOLS FACTORY FIRE
KASHIPUR FACTORY FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.