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खूंटी में ऑयल डिपो के पास टैंकर में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

तेल टैंकर में आग ( Etv Bharat )

रांची/​खूंटी : झारखंड के खूंटी जिले में बुधवार देर शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया. खूंटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-20 पर स्थित इंडियन ऑयल डिपो से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर खड़े एक खाली तेल टैंकर के केबिन में अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें उठते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई.