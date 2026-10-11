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रांची में नवनिर्मित मकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख

रांची में नवनिर्मित मकान में लगी आग. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में अगलगी की घटना हुई है. थाना क्षेत्र के देबुका गली में रविवार की शाम जाने-माने कारोबारी राजकुमार अग्रवाल के नवनिर्मित मकान में अचानक आग लग गई. आग मकान की दूसरी मंजिल पर लगी और देखते ही देखते इसकी लपटें तेज हो गईं.

घर से आग की लपटें निकलती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना लालपुर पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. दमकलकर्मियों की तत्परता से आग पर जल्द काबू पा लिया गया, जिससे आग को और फैलने से रोकने में मदद मिली.