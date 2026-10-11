रांची में नवनिर्मित मकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख
रांची में अगलगी की घटना हुई है. एक नवनिर्मित मकान में आग लगी है. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार
Published : October 11, 2026 at 10:43 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में अगलगी की घटना हुई है. थाना क्षेत्र के देबुका गली में रविवार की शाम जाने-माने कारोबारी राजकुमार अग्रवाल के नवनिर्मित मकान में अचानक आग लग गई. आग मकान की दूसरी मंजिल पर लगी और देखते ही देखते इसकी लपटें तेज हो गईं.
घर से आग की लपटें निकलती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना लालपुर पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. दमकलकर्मियों की तत्परता से आग पर जल्द काबू पा लिया गया, जिससे आग को और फैलने से रोकने में मदद मिली.
नए घर में शिफ्टिंग से पहले हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, राजकुमार अग्रवाल का यह नया मकान बनकर तैयार हुआ था और परिवार के शिफ्ट होने से पहले ही रविवार शाम इसमें आग लग गई. आग की चपेट में आने से घर के अंदर रखे ज्यादातर सामान जलकर खाक हो गए. नवनिर्मित मकान में शिफ्टिंग से पहले हुई इस घटना से काफी नुकसान होने की आशंका है. हालांकि, आग लगने से हुए कुल नुकसान का आकलन नहीं हो सका है.
समय पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, टला बड़ा हादसा
आग की लपटें तेज होने के कारण आसपास के लोग भी भयभीत हो गए थे. सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं. अग्निशमन कर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए आग बुझाने का अभियान शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. दमकल वाहनों के समय पर पहुंचने से आग को फैलने से रोकने में मदद मिली.
लालपुर थाना प्रभारी ने की पुष्टि
लालपुर थाना प्रभारी रुपेश कुमार सिंह ने बताया कि मकान से आग की तेज लपटें निकल रही थी. सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गई. समय पर दमकल वाहनों के पहुंचने से आग पर जल्द काबू पा लिया गया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. आग कैसे लगी और इससे कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ, इसकी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
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