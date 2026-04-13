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कसौली हेरिटेज मार्केट में भड़की आग, कई दुकानें जलकर राख

कसौली: पर्यटन नगरी कसौली की हेरिटेज मार्केट में बनी दुकानों में भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद आसपास रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते मार्केट की कई दुकानें चपेट में आ गई. घटना सुबह करीब 4:30 बजे की है. अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. हालांकि, आग लगने से दुकानों में भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. अभी आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है.

कसौली हेरिटेज मार्केट में भीषण अग्निकांड

मौके पर दमकल विभाग और सेना की त्वरित कार्रवाई टीम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है. वहीं, पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं. हेरिटेज मार्केट में खानपान की दुकानें हैं. इस कारण आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. आग की लपटें तेज होने के कारण सिलेंडर के ब्लास्ट होने की भी आशंका बनी हुई है. ऐसे में आग पर काबू पाने में काफी परेशानी आ रही है.