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कसौली हेरिटेज मार्केट में भड़की आग, कई दुकानें जलकर राख

कसौली हेरिटेज मार्केट में सोमवार तड़के भीषण आग लग गई. आग की चपेट में आने से भारी नुकसान की आशंका.

Fire broke out in Kasauli Heritage Market
कसौली हेरिटेज मार्केट में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 11:13 AM IST

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कसौली: पर्यटन नगरी कसौली की हेरिटेज मार्केट में बनी दुकानों में भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद आसपास रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते मार्केट की कई दुकानें चपेट में आ गई. घटना सुबह करीब 4:30 बजे की है. अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. हालांकि, आग लगने से दुकानों में भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. अभी आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है.

कसौली हेरिटेज मार्केट में भीषण अग्निकांड

मौके पर दमकल विभाग और सेना की त्वरित कार्रवाई टीम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है. वहीं, पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं. हेरिटेज मार्केट में खानपान की दुकानें हैं. इस कारण आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. आग की लपटें तेज होने के कारण सिलेंडर के ब्लास्ट होने की भी आशंका बनी हुई है. ऐसे में आग पर काबू पाने में काफी परेशानी आ रही है.

Fire broke out in Kasauli Heritage Market
कसौली हेरिटेज मार्केट में भीषण अग्निकांड (ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की दुकानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. खानपान की दुकानों में सिलेंडर ब्लास्ट होने से अभी भी दुकानों के नजदीक नहीं जा पा रहे हैं. खबर लिखे जाने तक (सुबह 11 बजे तक) आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और दमकल कर्मी लगातार मशक्कत कर रहे हैं.

Fire broke out in Kasauli Heritage Market
कसौली हेरिटेज मार्केट में लगी आग (ETV Bharat)

कैसे लगी आग, जांच में जुटी पुलिस

होमगार्ड कमांडेंट संतोष शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, "आग लगने की सूचना सुबह 4:35 पर मिली. सूचना मिलते ही फौरन फायर टेंडर को मौके के लिए रवाना किया गया. आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं. सिलेंडर फटने की जांच की जा रही है. फिलहाल, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है."

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