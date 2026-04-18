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बेतिया में शॉट सर्किट के कारण इंडियन बैंक की शाखा में लगी आग, कई दस्तावेज जलकर राख

बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल जिले में नगर थाना क्षेत्र के सुप्रिया सिनेमा रोड स्थित इंडियन बैंक में शॉट सर्किट से अचानक आग लग गई. हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है.

आवश्यक दस्तावेज जलकर राख: वहीं आग लगने की इस घटना में कई जरुरी दस्तावेज जलकर राख हो गए. घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया है. समय रहते पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बड़े नुकसान से बचा लिया.

शॉट सर्किट से बैंक में लगी आग (ETV BHARAT)

सफाईकर्मी ने दी सूचना: बताया जा रहा है कि बैंक में सफाई का काम करने वाले कर्मी मणि कुमार ने बैंक खोलते ही अंदर से धुआं निकलता देखा. उसने तुरंत इसकी सूचना बैंक के वरीय अधिकारी को दी. जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग: इंडियन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर मुकेश कुमार ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण बैंक में आग लगी थी. सूचना मिलते ही थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. आग को बुझा लिया गया है.