बेतिया में शॉट सर्किट के कारण इंडियन बैंक की शाखा में लगी आग, कई दस्तावेज जलकर राख
बेतिया में शॉट सर्किट के कारण इंडियन बैंक की एक शाखा में आग लग गई. जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. पढ़ें खबर-
Published : April 18, 2026 at 4:19 PM IST
बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल जिले में नगर थाना क्षेत्र के सुप्रिया सिनेमा रोड स्थित इंडियन बैंक में शॉट सर्किट से अचानक आग लग गई. हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है.
आवश्यक दस्तावेज जलकर राख: वहीं आग लगने की इस घटना में कई जरुरी दस्तावेज जलकर राख हो गए. घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया है. समय रहते पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बड़े नुकसान से बचा लिया.
सफाईकर्मी ने दी सूचना: बताया जा रहा है कि बैंक में सफाई का काम करने वाले कर्मी मणि कुमार ने बैंक खोलते ही अंदर से धुआं निकलता देखा. उसने तुरंत इसकी सूचना बैंक के वरीय अधिकारी को दी. जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.
शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग: इंडियन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर मुकेश कुमार ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण बैंक में आग लगी थी. सूचना मिलते ही थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. आग को बुझा लिया गया है.
"आग में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बैंक में रखे कुछ वाउचर जल गए हैं." -मुकेश कुमार ,असिस्टेंट मैनेजर, इंडियन बैंक
बहुत ज्यादा नुकसान नहीं: मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड टीम के अधिकारी मनीष कुमार ने शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की पुष्टि की. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बैंक के लॉकर वगैरह सभी कुछ सेफ हैं.
"आग को बुझा लिया गया है, बैंक में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है." -मनीष कुमार, अधिकारी फायर ब्रिगेड टीम
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