लखनऊ में मकान में लगी भीषण आग; पहली मंजिल पर लपटों में फंसे मालिक, फायर ब्रिगेड ने बचाई जान

ठाकुरगंज में मकान में आग लगने से अफरा-तफरी मची, कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया, डेढ़ घंटे बाद आ

ठाकुरगंज में लगी आग.
ठाकुरगंज में लगी आग. (CFO Pushpendra Kumar Yadav)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 7:42 PM IST

लखनऊः राजधानी के ठाकुरगंज इलाके में एक रिहाइशी मकान में शुक्रवार देर शाम भीषण आग लग लग गई. न्यू हैदरगंज रोशन नगर स्थित राज सिंह बिसेन के मकान में एयर कंडीशनर के शॉर्ट सर्किट से भड़की चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची दमकलकर्मियों ने पहली मंजिल पर फंसे मकान मालिक को बचाया और फिर आग पर काबू पाया.

​प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि मकान मालिक राज सिंह को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वह पहली मंजिल पर ही फंस गए. घर से उठती तेज लपटों और काले धुएं को देख मोहल्ले के लोगों ने तत्काल फायर स्टेशन को सूचना दी. ​सूचना मिलते ही चौक फायर स्टेशन प्रभारी पुष्पेंद्र कुमार यादव अपनी टीम और दो फायर टेंडर्स के साथ मौके पर पहुंचे.

फायर सर्विस कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर अत्यधिक धुएं के बीच पहली मंजिल तक पहुंच बनाई और वहां फंसे राज सिंह को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद दो दमकल गाड़ियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया.

रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती फायर ब्रिगेड की टीम.
रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती फायर ब्रिगेड की टीम. (CFO Pushpendra Kumar Yadav)
​सीएफओ पुष्पेंद्र कुमार यादव ने बताया कि आग बुझने तक घर में रखा फ्रिज, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य कीमती घरेलू सामान जलकर खाक हो गया. प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण एसी में शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है. समय रहते सूचना मिलने से एक बड़ा हादसा टल गया.

