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उत्तरकाशी जुणगा गांव में मकान में लगी भीषण आग, झुलसने से दो लोग घायल

उत्तरकाशी: डुंडा तहसील के अंतर्गत जुणगा गांव के डांगडा तोक में रविवार देर रात एक बड़े आवासीय भवन में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा मकान उसकी चपेट में आ गया. इस दर्दनाक घटना में दो लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल उत्तरकाशी पहुंचाया गया. सूचना मिलते ही ब्रह्मखाल चौकी की पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और मकान पूरी तरह जल चुका था.

ग्राम प्रधान अनिल भंडारी ने बताया कि जुणगा गांव के डांगड़ा तोक में भीषण अग्निकांड के कारण एक मकान पूर्ण रूप से जलकर नष्ट हो गया है. कहा कि आग की इस घटना में घर के अंदर रखा खाद्यान्न, घरेलू सामान समेत सब कुछ जलकर राख हो गया. वहीं,आग में झुलसने से एक महिला और पुरुष घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए देर रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रभावित परिवार को राहत उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है. इस हादसे में अनिल सिंह भंडारी पुत्र शीशपाल सिंह भंडारी एवं महेश सिंह भंडारी पुत्र शीशपाल सिंह भंडारी का मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और घर का समस्त सामान नष्ट हो गया है.

साथ ही सुमेर सिंह भण्डारी पुत्र स्वर्गीय कृतम सिंह भण्डारी एवं प्रमिला देवी पत्नी सोहन सिंह भण्डारी घायल हुए हैं, जिन्हें 108 सेवा के माध्यम से उत्तरकाशी उपचार हेतु भेजा गया है. उन्होंने प्रशासन से अग्निपिड़त परिवारों को मुआवजा देने की मांग की. आपदा प्रबंधन अधिकारी शरर्दुल गुसांई ने बताया कि जुणगा गांव में देर रात को आग लगने की सूचना मिली है. सूचना मिलते ही अग्निशमन, एसडीएआरएफ, आपदा प्रबंधन की टीम मौके के लिए रवाना हुई थी. साथ ही आग की चपेट में आने से दो लोग घायल हुए है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है. वहीं, आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है.