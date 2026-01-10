ETV Bharat / state

घर में खाना बनाते वक्त भड़की आग, 8 साल का बच्चा और महिला झुलसी, टायर गोदाम भी जलकर हुआ राख

रुद्रपुर: ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में देर शाम खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लग गई. 8 वर्षीय बच्चा और एक महिला आग की चपेट में आने से झुलस गए. स्थानीय लोगों ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया. आनन-फानन में मौके पर पहुंची फायर टीम ने आग पर काबू पाया. आग लगने से घर का सामान जलकर राख हो गया, जबकि एक बाइक भी आग की चपेट में आई है. वहीं रुद्रपुर के तीनपानी में एक टायर के गोदाम में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया.अग्निशमन विभाग घटना की जांच में जुटा हुआ है.

रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा कॉलोनी में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक घर में गैस पर खाना बनाते समय अचानक आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में एक महिला और उसका 8 वर्षीय बच्चा झुलस गए. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. जानकारी के अनुसार कृष्णा कॉलोनी निवासी अरविंद के घर पर अचानक गैस से आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया.

आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर में खड़ी एक रखी बाइक भी इसकी चपेट में आ गई और पूरी तरह जलकर राख हो गई. आग की भयावहता को देखकर परिवार के लोग घबरा गए और शोर मचाने लगे, जिसके बाद पड़ोसी भी मदद के लिए दौड़ पड़े. स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी. सिलेंडर में आग लगने की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. समय रहते आग बुझा लिए जाने से एक बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा आग आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी.