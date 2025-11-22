ETV Bharat / state

गढ़वा में अगलगी की घटना में घर और दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान

गढ़वा में अगलगी की घटना में एक घर और दुकान जलकर राख हो गई. दमकल विभाग ने काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया.

Fire In Garhwa
गढ़वा में घर में लगी आग को बुझाते दमकलकर्मी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 22, 2025 at 3:34 PM IST

गढ़वा: जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र के चेचरिया में शनिवार की अहले सुबह एक घर और दुकान में भीषण आग लग गई. अगलगी की घटना में नगद सहित लाखों का सामान जलकर खाक हो गया. अगलगी की घटना अहले सुबह 3 बजे की बताई जा रही है. जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक सारा सामान जल चुका था.

गोतिया पर आग लगाने का आरोप

इस संबंध में गृह स्वामी विक्की कुमार ने गोतिया पर घर और दुकान में आग लगाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि घर के बाहरी साइड में साइकिल दुकान थी. रवि कुमार दास नामक व्यक्ति साइकिल दुकान चलाता था. अगलगी की घटना में घर के साथ-साथ साइकिल दुकान भी जलकर राख हो गई है.

अगलगी प्रभावित गृह स्वामी, दुकानदार और पुलिस पदाधिकारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

नगदी, बाइक, ज्वेलरी और कपड़े जले

गृह स्वामी विक्की कुमार के अनुसार घर में रखे 6 लाख रुपये नगद के अलावे एक बाइक, ज्वेलरी, कपड़े सहित अन्य समान पूरी तरह जल गए. विक्की कुमार ने बताया कि गोतिया से जमीन विवाद चल रहा था. उन्होंने गोतिया पर ही आग लगाने का आरोप लगाया है.

जांच में जुटी पुलिस

हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो घर में पेट्रोल रखा जाता था और बिक्री की जाती है. जिससे आग ने और विकराल रूप धारण कर लिया. बहरहाल, पुलिस अगलगी की घटना की जांच में जुट गई है.

