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धनबाद में हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख

हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग ( Etv Bharat )

धनबाद: जिले के कतरास में स्वास्तिक सिनेमा रोड स्थित एक हार्डवेयर दुकान में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान में रखे हार्डवेयर व टाइल्स समेत तमाम सामान धू-धू कर जलने लगे. आग इतनी भयावह थी कि आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की शुरुआती आशंका जताई जा रही है. दुकानदार के मुताबिक, इस घटना में करीब 50 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है.

घटना मंगलवार रात की है, 8: 30 बजे दुकान बंद कर घर पहुंचने के बाद दुकानदार दिनेश भगत को दुकान में आग लगने की सूचना मिली. वह आनन-फानन में मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी. स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लपटों की तीव्रता के सामने उनके प्रयास नाकाफी साबित हुए.