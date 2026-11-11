धनबाद में हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख
धनबाद के कतरास में एक हार्डवेयर दुकान में भीषण आग लग गई. दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 11, 2026 at 10:31 AM IST
धनबाद: जिले के कतरास में स्वास्तिक सिनेमा रोड स्थित एक हार्डवेयर दुकान में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान में रखे हार्डवेयर व टाइल्स समेत तमाम सामान धू-धू कर जलने लगे. आग इतनी भयावह थी कि आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की शुरुआती आशंका जताई जा रही है. दुकानदार के मुताबिक, इस घटना में करीब 50 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है.
घटना मंगलवार रात की है, 8: 30 बजे दुकान बंद कर घर पहुंचने के बाद दुकानदार दिनेश भगत को दुकान में आग लगने की सूचना मिली. वह आनन-फानन में मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी. स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लपटों की तीव्रता के सामने उनके प्रयास नाकाफी साबित हुए.
सूचना मिलने के बाद कतरास थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. वहीं, धनबाद से दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग लगने के लगभग दो घंटे बाद अग्निशमन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच सकी. इसके बाद आग बुझाने का अभियान शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा. दमकल की गाड़ियों का पानी समाप्त होने के बाद स्थानीय विधायक की ओर से पानी के टैंकर भी मंगवाए गए.
आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुकान में रखा सामान देखते ही देखते जलकर बर्बाद हो गया. दुकानदार दिनेश भगत अपनी आंखों के सामने वर्षों की मेहनत की कमाई को राख में तब्दील होते देख भावुक हो गए. घटना के बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ गई. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला.
फिलहाल, आग लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. शुरुआती तौर पर इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
घटना के बाद बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने भी अग्निशमन व्यवस्था पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि बाघमारा क्षेत्र में एक बड़ी आबादी है, लेकिन इतने बड़े इलाके में दमकल विभाग का अपना कार्यालय नहीं है. आग लगने की स्थिति में लोगों को धनबाद मुख्यालय से दमकल की गाड़ियों के आने का इंतजार करना पड़ता है. धनबाद से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर दमकल वाहन घटनास्थल तक पहुंचते हैं. ऐसे में आपात स्थिति में लगने वाला समय आग से होने वाले नुकसान को और बढ़ा सकता है. विधायक ने क्षेत्र में दमकल केंद्र स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया.
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