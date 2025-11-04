ETV Bharat / state

शिमला में सरकारी क्वार्टरों में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

शिमला के कुसुम्पटी में सरकारी क्वार्टर में आग लगने से भारी नुकसान.

शिमला में सरकारी क्वार्टरों में लगी भीषण आग
शिमला में सरकारी क्वार्टरों में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 8:24 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर कुसुम्पटी में शाम के समय टाइप-3 सरकारी आवासों में से एक में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते तेजी से फैल गई. आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. इस भीषण अग्निकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई है. वहीं, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया.

अग्निशमन विभाग के अधिकारी नितिन के अनुसार, 'आग पर काबू पाने के लिए आठ दमकल वाहन तैनात किए गए हैं. इनमें मॉल रोड, छोटा शिमला और बालूगंज फायर स्टेशन से भेजी गई गाड़ियां शामिल हैं. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आस-पास के घरों और इमारतों को भी खतरा पैदा हो गया है. दमकल कर्मी लगातार कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया. फिलहाल आग से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है'.

जानकारी अनुसार, जिस भवन में आग लगी है, उसमें सरकारी कर्मचारी अपने परिवारों सहित रह रहे थे. फिलहाल किसी के झुलसने या हताहत होने की सूचना नहीं है. लेकिन संपत्ति को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. आग लगने की वजह का अभी तक स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है. अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या किसी विद्युत उपकरण की खराबी की वजह से आग लगी है.

शिमला में सरकारी क्वार्टरों में लगी भीषण आग
शिमला में सरकारी क्वार्टरों में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

सरकारी क्वार्टर में आग लगने की घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई. आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और दमकल विभाग की मदद करने में जुट गए. घटना स्थल के पास मंदिर, बाजार और घनी आबादी वाला इलाका है, जिसके कारण खतरा और बढ़ गया था. हालांकि, फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से आग को रिहायशी क्षेत्र में फैलने से रोक लिया.

सरकारी क्वार्टरों में आग लगने से भारी नुकसान का अनुमान
सरकारी क्वार्टरों में आग लगने से भारी नुकसान का अनुमान (ETV Bharat)

एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया, 'कसुम्पटी में सरकारी क्वार्टरों में आग लगने का मामला आया है. दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है'.

