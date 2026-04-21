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बोकारो जेनरल अस्पताल के पास जंगल में लगी आग, अचानक धुआं उठने से मरीजों और परिजनों में फैली दहशत

बोकारो जेनरल अस्पताल के पास आग लग गई. जिसके बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई.

Fire Incident in Bokaro
आग बुझाती बीएसएल की फायर ब्रिगेड की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 21, 2026 at 8:39 PM IST

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बोकारो: शहर के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र स्थित बोकारो जेनरल अस्पताल के आसपास जंगल में मंगलवार को अचानक आग लगी आग. जंगल से अचानक काफी धुआं उठने लगा. जिसके कारण अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन काफी घबरा गए और पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई.

अस्पताल के कैंसर वार्ड के DSO ने सबसे पहले आग के लपटों को देखा. उन्होंने फौरन अस्पताल के अधिकारियों को इसकी सूचना दी. इसके बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से बीएसएल के दमकल विभाग को अगलगी की सूचना दी गई. जानकारी मिलने पर फौरन एक दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया.

गार्ड और बीएसएल के फायर ब्रिगेड कर्मी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हालांकि आग किन कारणों से लगी थी इसका पता अब तक नहीं चल सका है. आग जिस स्थान पर लगी थी वहां से बोकारो जनरल अस्पताल का कैंसर वार्ड सबसे नजदीक है. इस कारण पूरे वार्ड में धुआं फैल गया था. हालांकि अस्पताल में भर्ती मरीजों पर इसका कोई असर नहीं हुआ.

वहीं घटनास्थल पर मौजूद गार्ड अशोक पाठक ने बताया कि आग लगने के बाद उन्होंने अपने स्तर से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. इसके बाद बीएसएल की फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया. वहीं बीएसएल के फायर ब्रिगेड टीम के एएसआई गणेश कुमार ने बताया कि आग लगने की सूचना मिली थी. जिसके बाद हमारी टीम पहुंची और आग पर काबू पाया.

Fire Incident in Bokaro
बोकारो जेनरल अस्पताल के पास फायर ब्रिगेड की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)

राहत की बात यह रही कि जंगल में लगी आग को समय रहते बुझा दिया गया, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी. क्योंकि बोकारो जेनरल अस्पताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहां सैकड़ों मरीज इलाजरत हैं.

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