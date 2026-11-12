रानीखेत के गनियाद्योली में डंपिंग जोन में लगी भीषण आग, चपेट में आने से दो वाहन जले
Ranikhet Dumping Zone Fire Incident रानीखेत में डंपिंग जोन की आग ने दो वाहनों को अपनी चपेट में लिया. फायर ब्रिगेड ने बड़ा हादसा टाला.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2026 at 9:17 AM IST
अल्मोड़ा: रानीखेत तहसील क्षेत्र के गनियाद्योली स्थित एसएसबी सीमांत मुख्यालय के पास डंपिंग जोन में अचानक आग लगने से दो वाहन इसकी चपेट में आ गए. आग की चपेट में आने से एक अल्टो कार पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि दूसरा वाहन करीब 30 प्रतिशत तक जल गया. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. समय रहते आग बुझा दिए जाने से बड़ा हादसा होने से टल गया. घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
गौर हो कि गनियाद्योली स्थित एसएसबी कैंप के पास डंपिंग जोन में बीती रात अचानक आग धधकने लगी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास में खड़े दो वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही एफएसएसओ गणेश चंद्र के नेतृत्व में फायर यूनिट बिना देरी किए घटनास्थल पर पहुंची. मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि डंपिंग जोन में आग तेजी से फैल रही थी और उसके समीप खड़े दो वाहन जल रहे थे. अग्निशमन कर्मियों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए आग बुझाने का प्रयास किया.
रानीखेत के गनियाद्योली में आग लगने की सूचना मिली, तुरंत टीम को मौके पर भेजा. वहां पाया कि डंपिंग जॉन में आग लगी है और उसके पास खड़े दो वाहन आग की चपेट में आ गए हैं. टीम ने समय रहते आग पर पूरी तरह काबू पाया, अभी आग लगने का कारण पता नहीं लग सका है.
-गणेश चंद्र, अग्निशमन अधिकारी रानीखेत
काफी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. हालांकि तब तक अल्टो कार संख्या यूके 01 टीए 2669 पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी. वहीं, दूसरा वाहन संख्या यूके 01 बी 4961 भी करीब 30 प्रतिशत तक आग से क्षतिग्रस्त हो गया. घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहा और उसने राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया. गनीमत रही कि आग आसपास के अन्य वाहनों और क्षेत्र में फैलने से पहले ही बुझा दी गई. इससे एक बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पढे़ं- दीपावली पर अस्पताल अलर्ट, फायर ब्रिगेड ने भी कसी कमर, जानिए देहरादून में कैसी हैं तैयारियां
पढे़ं- उत्तराखंड में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी, लापरवाही पर जुर्माना और आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान!