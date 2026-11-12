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रानीखेत के गनियाद्योली में डंपिंग जोन में लगी भीषण आग, चपेट में आने से दो वाहन जले

वाहनों पर लगी आग बुझाते दमकलकर्मी ( Photo-ETV Bharat )

अल्मोड़ा: रानीखेत तहसील क्षेत्र के गनियाद्योली स्थित एसएसबी सीमांत मुख्यालय के पास डंपिंग जोन में अचानक आग लगने से दो वाहन इसकी चपेट में आ गए. आग की चपेट में आने से एक अल्टो कार पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि दूसरा वाहन करीब 30 प्रतिशत तक जल गया. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. समय रहते आग बुझा दिए जाने से बड़ा हादसा होने से टल गया. घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

गौर हो कि गनियाद्योली स्थित एसएसबी कैंप के पास डंपिंग जोन में बीती रात अचानक आग धधकने लगी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास में खड़े दो वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही एफएसएसओ गणेश चंद्र के नेतृत्व में फायर यूनिट बिना देरी किए घटनास्थल पर पहुंची. मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि डंपिंग जोन में आग तेजी से फैल रही थी और उसके समीप खड़े दो वाहन जल रहे थे. अग्निशमन कर्मियों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए आग बुझाने का प्रयास किया.