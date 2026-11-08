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छोटी दिवाली पर दो जगह आग की घटना, जयपुर में साड़ियों की दुकान में लगी आग, अलवर में कबाड़ का गोदाम धधका

दो अलग-अलग जगहों पर आग लगने की घटना ( ETV Bharat Alwar and jaipur Police )

जयपुर/अलवर : प्रदेश में शनिवार रात को छोटी दिवाली पर दो अलग-अलग जगहों पर आग लगने की घटना सामने आई है. इसमें पहली घटना जयपुर की है, जहां परकोटा इलाके में हल्दियों के रास्ते में एक कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. वहीं, दूसरी घटना अलवर की है, जहां शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत साहबजोहड़ा स्थित एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई. दोनों ही घटनाओं में जनहानि की सूचना नहीं है.

जयपुर में साड़ी की दुकान में आग : शनिवार रात को हल्दियों का रास्ता स्थित कानोता हाउस की एक दुकान में आग लग गई. सूचना मिलते दमकल की गाड़ियां और माणक चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची. माणक चौक थाना अधिकारी राकेश ख्यालिया के मुताबिक दीपावली के त्योहार के अवसर पर बाजार में काफी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं. शनिवार रात को हल्दियों के रास्ता स्थित एक साड़ियों की दुकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आसपास की दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया. बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. घटनास्थल के आसपास बिजली सप्लाई को बंद करवाया गया और आसपास से सभी लोगों को दूर हटवाया गया.

अलवर में कबाड़ का गोदाम धधका (ETV Bharat Alwar) इसे भी पढे़ं. धौलपुर में पटाखों की दो दुकानों में भीषण आग, महिला एवं बच्चा झुलसा, दो पुलिस अधिकारी आए चपेट में पुलिस ने आसपास के बाजार को भी बंद करवा दिया, ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो. ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग ने पास की दूसरी दुकान को भी चपेट में ले लिया. आग फैलते-फैलते फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गई. आग बुझाने के दौरान भी तेज भभकती गई. इस दौरान दमकल कर्मी भी आग से बाल-बाल बचे. दुकान पर सिलेंडर भी रखा हुआ था, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. आग से लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.