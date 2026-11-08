छोटी दिवाली पर दो जगह आग की घटना, जयपुर में साड़ियों की दुकान में लगी आग, अलवर में कबाड़ का गोदाम धधका
जयपुर और अलवर में हुए आगजनी के हादसों में किसी प्रकार की जनहानि होने की सूचना नहीं है.
Published : November 8, 2026 at 7:48 AM IST
जयपुर/अलवर : प्रदेश में शनिवार रात को छोटी दिवाली पर दो अलग-अलग जगहों पर आग लगने की घटना सामने आई है. इसमें पहली घटना जयपुर की है, जहां परकोटा इलाके में हल्दियों के रास्ते में एक कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. वहीं, दूसरी घटना अलवर की है, जहां शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत साहबजोहड़ा स्थित एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई. दोनों ही घटनाओं में जनहानि की सूचना नहीं है.
जयपुर में साड़ी की दुकान में आग : शनिवार रात को हल्दियों का रास्ता स्थित कानोता हाउस की एक दुकान में आग लग गई. सूचना मिलते दमकल की गाड़ियां और माणक चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची. माणक चौक थाना अधिकारी राकेश ख्यालिया के मुताबिक दीपावली के त्योहार के अवसर पर बाजार में काफी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं. शनिवार रात को हल्दियों के रास्ता स्थित एक साड़ियों की दुकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आसपास की दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया. बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. घटनास्थल के आसपास बिजली सप्लाई को बंद करवाया गया और आसपास से सभी लोगों को दूर हटवाया गया.
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पुलिस ने आसपास के बाजार को भी बंद करवा दिया, ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो. ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग ने पास की दूसरी दुकान को भी चपेट में ले लिया. आग फैलते-फैलते फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गई. आग बुझाने के दौरान भी तेज भभकती गई. इस दौरान दमकल कर्मी भी आग से बाल-बाल बचे. दुकान पर सिलेंडर भी रखा हुआ था, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. आग से लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.
बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंचे दीपक ने बताया कि शनिवार रात को दीपावली की खरीदारी करने के लिए अपने दोस्त हनुमान के साथ जोड़ी बाजार की तरफ गए. इस दौरान जोहरी बाजार के पास हल्दियों का रास्ता में एक साड़ियों की दुकान में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. मौके पर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़े. तुरंत दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची. काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने भीड़ को दूर हटवाया. समय रहते दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पर लिया.
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अलवर में कबाड़ के गोदाम में आग : शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत साहबजोहड़ा स्थित एक कबाड़ के गोदाम में शनिवार रात को अचानक आग की लपटें उठने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. नगर निगम के फायर विभाग के अधिकारी जगदीप तक्षक ने बताया कि फोन के जरिए उन्हें सूचना मिली कि शहर के साहबजोहड़ा स्थित एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी है. इस सूचना पर उन्होंने शहर में स्टैंड बाय में खड़े दमकल वाहन को मौके पर भेजा, साथ ही बुध विहार फायर स्टेशन से भी एक दमकल वाहन को रवाना किया गया. करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया. जगदीप तक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया कबाड़ के गोदाम में पटाखे की चिंगारी से आग लगना प्रतीत होता है.
स्थानीय निवासी खेमसिंह राठौर ने बताया कि उनके पड़ोस में कबाड़ का गोदाम है, जहां पर शनिवार रात के समय आग की लपटें दिखाई दी. कबाड़ का गोदाम राहुल खान निवासी डेहरा शाहपुर का है. घटना के बाद गोदाम मालिक के फोन नंबर पर भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन स्विच ऑफ होने के चलते उनसे बात नहीं हो सकी. उन्होंने कहा कि संभवत: पटाखे की चिंगारी से इस कबाड़ के गोदाम में आगजनी की घटना हुई है. आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम ने पहले दुकान के बाहर लगे शटर को तोड़कर हटाया, इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.