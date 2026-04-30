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चौहान टाउन में मकान की पहली मंजिल में आग, आसपास के घरों में फैली दहशत

दुर्ग: बुधवार शाम भिलाई के चौहान टाउन जैसी व्यस्त कॉलोनी में आग लगने से हड़कंप मच गया. यहां एक मकान की पहली मंजिल पर अचानक भड़की आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के घरों में दहशत फैल गई. आगजनी की ये घटना चौहान टाउन के D-2 ब्लॉक में हुआ.

घर मालिक कृष्णा कटारिया ने बताया कि वहां कोई रहता नहीं था. घर की बड़ी बहू शाम लगभग 5 बजे घर में गई थी. वहां से कुछ सामान लेकर ताला लगाकर वापस आ गई. उसके कुछ देर बाद किसी ने बताया कि मकान से धुआं निकल रहा है. देखते ही देखते धुआं आग में बदल गया. आग की लपटें ऊंची उठने लगी.

स्थानीय निवासियों की सूचना पर दमकल विभाग की टीम तत्काल हरकत में आई. इस दौरान कॉलोनीवासी एक्टिव हो गए औऱ आग बुझाने की कोशिश में जुट गए ताकि आसपास के घरों में ना फैले. इसी दौरान फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया.

चौहान टाउन में आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

घर में पुराना सामान रखा था. 50 से 60 हजार का नुकसान हुआ होगा- कृष्णा कटारिया

सोसायटी के लोगों ने आग बुझाने में बहुत मदद की- शंकरचंद्र डे, महासचिव, सोसायटी

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

फायर बिग्रेड के अधिकारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि डी 2 ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर में आग लगी थी. स्टोरेज सामान रखा था. समय रहते फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पाया. कोई जनहानि नहीं हुई है. प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना सामने आ रही है.