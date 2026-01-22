ETV Bharat / state

यात्रियों से भरी बस में लगी आग, 70 यात्रियों की अटकी जान, फिर हुआ ये

सूरजपुर में चलती बस में आग लग गई.वक्त रहते आग पर काबू पा लेने से एक गंभीर घटना टल गई.

Fire broke out in bus full of passengers
यात्रियों से भरी बस में लगी आग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
सूरजपुर : सूरजपुर में अंबिकापुर जा रही यात्री बस में आग लग गई. घटना गुरुवार सुबह करीब 10 बजे सूरजपुर मार्ग पर हुई. बस बलंगी से सूरजपुर होते हुए अंबिकापुर की ओर जा रही थी. बस में आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया.जिस समय बस में आग लगी उस समय बस में कुल 60 से 70 यात्री सवार थे.सभी यात्रियों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई.

कैसे लगी आग ?

बस में सवार यात्रियों ने बताया कि इंजन से धुंआ निकल रहा था.इसी दौरान ड्राइवर ने इंजन से आग की लपटें उठती देखी.उसने तुरंत बस को रोका और लोगों को बस से किसी तरह से निकलने के लिए कहा. जिसके बाद यात्री खिड़की के सहारे बस से निकलने लगे.इस दौरान आग के कारण लोगों के बीच डर का माहौल भी बना. लेकिन बस से उतरने के बाद यात्रियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग को बुझाने का काम किया. आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.

यात्रियों से भरी बस में लगी आग (Etv Bharat)

यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल

आग की सूचना मिलने पर बिहारपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.आग ज्यादा नहीं फैलने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया. लेकिन आगजनी की इस घटना ने एक बार फिर रोड पर यात्री बसों की सेफ्टी पर सवाल खड़े किए हैं.

