बिलासपुर में आग का कहर, टीवी दुकान जलकर राख, मची अफरा तफरी
बिलासपुर में दीपावली से एक दिन पहले आग लग गई. लाखों का नुकसान हुआ है. संजय कुमार यादव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 5:10 PM IST
बिलासपुर: पूरे देश में दिवाली के पर्व की तैयारी की जा रही है. इस बीच छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में आग का कहर देखने को मिला है. करबला रोड स्थित एक टीवी दुकान में आग लग गई जिससे अफरातफरी मच गई. दुकान के भीतर से उठते घने धुएं ने आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया. आग की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
टीवी दुकान में आग से हड़कंप
दुकान के अंदर धुआं इतना भर गया कि उसे बाहर निकालने के लिए सामने लगे कांच को पत्थरों से तोड़ना पड़ा. आग पर काबू पाने और अंदर की स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए. घटना के दौरान दुकान में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम और फायर सेफ्टी सिस्टम की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आग कैसे लगी, इसका वास्तविक कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. फिलहाल घटना के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है.दीपावली जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले शहर के व्यस्त व्यावसायिक इलाके में हुई इस घटना ने दुकानों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
गनीमत रही की समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया. नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. आग की इस घटना ने एक बार फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी के इंतजामों की पोल खोल दी है.