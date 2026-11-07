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बिलासपुर में आग का कहर, टीवी दुकान जलकर राख, मची अफरा तफरी

बिलासपुर में आग ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: पूरे देश में दिवाली के पर्व की तैयारी की जा रही है. इस बीच छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में आग का कहर देखने को मिला है. करबला रोड स्थित एक टीवी दुकान में आग लग गई जिससे अफरातफरी मच गई. दुकान के भीतर से उठते घने धुएं ने आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया. आग की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

टीवी दुकान में आग से हड़कंप दुकान के अंदर धुआं इतना भर गया कि उसे बाहर निकालने के लिए सामने लगे कांच को पत्थरों से तोड़ना पड़ा. आग पर काबू पाने और अंदर की स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए. घटना के दौरान दुकान में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम और फायर सेफ्टी सिस्टम की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.