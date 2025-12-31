इज्जतनगर–कोलकाता एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी आग, लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर हुई घटना
प्राथमिक जांच में ट्रेन के गोला रेलवे स्टेशन से रवाना होने के दौरान ही आग लगने की शुरुआत हो चुकी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 7:40 AM IST
लखीमपुर खीरी : लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को पहुंची इज्जतनगर–कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन के एक वातानुकूलित कोच में अचानक आग लग गई. एसी कोच से धुआं उठता देख यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. मुसाफिर कोच से निकल कर इधर उधर भागने लगे. हालांकि रेलवे प्रशासन, जीआरपी और स्थानीय पुलिस की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. इस वजह से करीब 50 मिनट तक ट्रेन लखीमपुर प्लेटफार्म पर खड़ी रही.
पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी महेश कुमार के अनुसार मंगलवार को इज्जतनगर–कोलकाता एक्सप्रेस लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी. इसी दौरान ट्रेन के एक एसी कोच से अचानक धुआं निकलता दिखाई दिया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रेन को तत्काल स्टेशन पर ही रोक लिया गया और संबंधित एसी कोच को खाली कराया गया. आग लगने की सूचना मिलने पर रेलवे प्रशासन, जीआरपी और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. दमकल संसाधनों और रेलवे कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था. इस घटना में किसी भी यात्री के चोटिल होने सी सूचना नहीं हैं.
प्राथमिक जांच में पता चला है कि ट्रेन के गोला रेलवे स्टेशन से रवाना होने के दौरान ही एसी कोच में आग लगने की शुरुआत हो चुकी थी. आग लगने के कारणों को लेकर तकनीकी खामी या लोको पायलट की संभावित लापरवाही की भी चर्चा है. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है. जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि ट्रेन की ब्रेक बाइंडिंग जाम होने से एसी कोच का पहिया लाल हो गया था. जिसे लखीमपुर के स्टाफ ने दुरुस्त कर दिया था. इसके बाद ट्रेन रवाना कर दी गई.