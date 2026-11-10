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रामनगर में आरा मशीन में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका, पड़ताल तेज

आरा मशीन में लगी आग को बुझाते दमकलकर्मी ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में दीपावली के पटाखों से निकली चिंगारी एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है. रामनगर के खताड़ी क्षेत्र स्थित चुना भट्टा इलाके में देर रात एक आरा मशीन में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने आरा मशीन के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया.घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई,सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग से आरा मशीन में भारी नुकसान होने की सूचना है.

बीती देर रात खताड़ी क्षेत्र के चुना भट्टा इलाके में स्थित एक आरा मशीन में अचानक आग की लपटें उठने लगीं. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, दमकल कर्मियों ने बिना देर किए आग बुझाने का अभियान शुरू किया, आग की भयावहता को देखते हुए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया जा सका, हालांकि, तब तक आग आरा मशीन को काफी नुकसान पहुंचा चुकी थी. स्थानीय लोगों के अनुसार, दीपावली के दौरान जलाए गए पटाखों से निकली कोई चिंगारी आग लगने की वजह हो सकती है. आशंका जताई जा रही है कि पटाखे की चिंगारी आरा मशीन में मौजूद लकड़ी या अन्य ज्वलनशील सामग्री तक पहुंची होगी, जिसके चलते आग भड़क गई. हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.