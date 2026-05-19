ETV Bharat / state

दिल्ली के न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन के पास एक गोदाम में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद

दिल्ली में हाल के दिनों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं. विवेक विहार आग हादसे में 9 लोगों की मौत होई थी.

थाने के मालखाने में भीषण आग
थाने के मालखाने में भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 19, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाने में मंगलवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब थाने के मालखाने में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे थाना परिसर में धुएं का गुबार फैल गया. आग की लपटें दूर तक दिखाई देने लगीं, जिससे थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. कई पुलिसकर्मी थाने से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए.

जानकारी के अनुसार मालखाने में खड़ी जब्त गाड़ियों में आग लगी, जिसके बाद आग तेजी से फैलती चली गई. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया. दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं.

थाने के मालखाने में भीषण आग (ETV Bharat)

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि पास में फायर स्टेशन होने के बावजूद दमकल विभाग की टीम को पहुंचने में काफी देर लगी, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया.

फिलहाल आग पर काबू पाने का काम जारी है. राहत की बात यह रही कि अभी तक किसी के घायल होने की सूचना सामने नहीं आई है. पुलिस और दमकल विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं.


ये भी पढ़ें:

TAGGED:

POLICE STATION FIRE INCIDENT
FIRE INCIDENTS IN DELHI NCR
DELHI FIRE DEPARTMENT
DELHI VIVEK VIHAR FIRE INCIDENT
MASSIVE FIRE POLICE STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.