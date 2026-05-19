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दिल्ली के न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन के पास एक गोदाम में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाने में मंगलवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब थाने के मालखाने में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे थाना परिसर में धुएं का गुबार फैल गया. आग की लपटें दूर तक दिखाई देने लगीं, जिससे थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. कई पुलिसकर्मी थाने से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए.

जानकारी के अनुसार मालखाने में खड़ी जब्त गाड़ियों में आग लगी, जिसके बाद आग तेजी से फैलती चली गई. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया. दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं.