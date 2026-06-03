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पानीपत में "चिंगारी" से लाखों के कपड़े जलकर राख, ट्रक में भीषण आग देख दौड़े लोग

पानीपत : हरियाणा के बरसत रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कपड़े से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रक में भरा करीब 27 हजार किलोग्राम माल जलकर राख हो गया. घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आसपास स्थित फैक्ट्रियों और गोदामों तक आग फैलने का खतरा पैदा हो गया.

बिजली की तारों को छूने से निकली चिंगारी : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक का टायर फटने के बाद वाहन ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों के संपर्क में आ गया, जिससे चिंगारी निकली और कपड़े की गांठों में आग लग गई. स्थानीय लोगों ने दावा किया कि इलाके में बिजली की तारें काफी नीचे लटकी हुई हैं और इस संबंध में पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

पानीपत में "चिंगारी" से लाखों के कपड़े जलकर राख (ETV Bharat)

दमकल गाड़ियों के देरी से पहुंचने का आरोप : घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. हालांकि मौके पर मौजूद व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग पर देरी से पहुंचने के आरोप लगाए. लोगों का कहना था कि यदि फायर ब्रिगेड शुरुआती कुछ मिनटों में पहुंच जाती तो नुकसान काफी कम हो सकता था. उन्होंने यह भी मांग उठाई कि इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र में स्थायी फायर स्टेशन या फायर कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाए.

आग को गोदामों में फैलने से रोका : वहीं फायर अधिकारी गुरमेल सिंह ने देरी के आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि दोपहर करीब 1:07 बजे सूचना मिलते ही तुरंत दमकल की गाड़ियां रवाना कर दी गई थीं. उन्होंने कहा कि रास्ते में भारी ट्रैफिक, संकरी गलियां, सड़क पर खड़ी ट्रॉलियां और नाला सफाई मशीन के कारण कुछ समय जरूर लगा, लेकिन टीम ने समय रहते मौके पर पहुंचकर आग को आसपास के गोदामों तक फैलने से रोक लिया. गुरमेल सिंह के अनुसार आग इतनी भीषण थी कि कंटेनर में रखी कपड़े की गांठें नीचे तक जल चुकी थीं. आग पर काबू पाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद से जली हुई गांठों को बाहर निकालना पड़ा और लगभग दो ड्रम फोम और भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया गया. कई दमकल गाड़ियों ने संयुक्त रूप से राहत कार्य चलाया.