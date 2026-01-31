ETV Bharat / state

चकराता के गमरी गांव में तीन मंजिला मकान में लगी आग, 70 साल पुराना कीमती घर हुआ खाक

विकासनगर: देहरादून जिले के चकराता इलाके में आग लगने की घटना हुई है. जिले के दुर्गम ग्रामीण इलाके चकराता तहसील क्षेत्र के गमरी गांव में एक तीन मंजिला मकान में आग लग गई. देखते ही देखते देवदार की लकड़ी से बना पुराना मकान आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गया. घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया. मकान मालिक जगत सिंह राय ने बताया कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा. उन्होंने बताया कि कि ये मकान 70 साल से भी ज्यादा पुराना था.

चकराता के गमरी गांव में तिमंजिला भवन में लगी आग: देहरादून जिले के चकराता तहसील अंतर्गत गमरी गांव में उस समय अपरा तफरी का महौल बन गया, जब शुक्रवार दोपहर बाद एक लकड़ी से बने तीन मंजिला मकान में अचानक आग लग गई. आग लगने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. इस भीषण आग से घर में रखा सारा सामान राख हो गया. ग्रामीणों ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग ने देवदार से बने तीन मंजिला मकान को अपनी आगोश में ले लिया था.

जौनसार बावर इलाके में ज्यादातर मकान लकड़ी से बने हैं: गौरतलब है कि जौनसार बावर क्षेत्र में अधिकतर लोगों के मकान देवदार की लकड़ी से बने हुए हैं. हालांकि बदलते परिवेश में जौनसार बावर क्षेत्र में भी सीमेंट और ईंटों द्वारा मकान भी बनाए गए हैं. लेकिन पुरानी काष्ठ कला से निर्मित देवदार की लकड़ी से बने मकान आज भी जौनसार बावर में देखे जा सकते हैं. यह मकान भूकंप रोधी और गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं.