चकराता के गमरी गांव में तीन मंजिला मकान में लगी आग, 70 साल पुराना कीमती घर हुआ खाक
तिमंजिला मकान देवदार की लकड़ी से बना था, ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 31, 2026 at 9:49 AM IST|
Updated : January 31, 2026 at 9:55 AM IST
विकासनगर: देहरादून जिले के चकराता इलाके में आग लगने की घटना हुई है. जिले के दुर्गम ग्रामीण इलाके चकराता तहसील क्षेत्र के गमरी गांव में एक तीन मंजिला मकान में आग लग गई. देखते ही देखते देवदार की लकड़ी से बना पुराना मकान आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गया. घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया. मकान मालिक जगत सिंह राय ने बताया कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा. उन्होंने बताया कि कि ये मकान 70 साल से भी ज्यादा पुराना था.
चकराता के गमरी गांव में तिमंजिला भवन में लगी आग: देहरादून जिले के चकराता तहसील अंतर्गत गमरी गांव में उस समय अपरा तफरी का महौल बन गया, जब शुक्रवार दोपहर बाद एक लकड़ी से बने तीन मंजिला मकान में अचानक आग लग गई. आग लगने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. इस भीषण आग से घर में रखा सारा सामान राख हो गया. ग्रामीणों ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग ने देवदार से बने तीन मंजिला मकान को अपनी आगोश में ले लिया था.
जौनसार बावर इलाके में ज्यादातर मकान लकड़ी से बने हैं: गौरतलब है कि जौनसार बावर क्षेत्र में अधिकतर लोगों के मकान देवदार की लकड़ी से बने हुए हैं. हालांकि बदलते परिवेश में जौनसार बावर क्षेत्र में भी सीमेंट और ईंटों द्वारा मकान भी बनाए गए हैं. लेकिन पुरानी काष्ठ कला से निर्मित देवदार की लकड़ी से बने मकान आज भी जौनसार बावर में देखे जा सकते हैं. यह मकान भूकंप रोधी और गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं.
पटवारी ने बताया कितना नुकसान हुआ: क्षेत्रीय पटवारी श्याम सिंह तोमर ने बताया कि-
गमरी गांव में एक तीन मंजिला मकान में आग लग गई. ये मकान देवदार की लकड़ी से बना हुआ था. मकान में रखे 'माफी' की लकड़ी के करीब चालीस स्लीपर भी इस आग में स्वाह हो गए. आग लगने के कारणों का सही पता नहीं लग पाया है. इस घटना में कोई जन हानि नहीं हुई है. गृह स्वामी के अनुसार उन्हें करीब 25 लाख का नुकसान हुआ है.
-श्याम सिंह तोमर, पटवारी-
'माफी' की लकड़ी क्या है? फॉरेस्ट विभाग के अंडर में आने वाले वन में जब कोई पेड़ सूख जाता है या आंधी तूफान में गिर जाता है, तो ग्रामीण उसे काटने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं. वन विभाग जब उस पेड़ को काटने की अनुमति दे देता है, तो उस लकड़ी को 'माफी' की लकड़ी कहते हैं.
