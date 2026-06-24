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हल्द्वानी में जूतों की दुकान में लगी आग, सपा नेता अब्दुल के बेटे का है प्रतिष्ठान

सपा नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी के बेटे की जूतों की दुकान में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया

HALDWANI SHOE SHOP FIRE
जूतों की दुकान में आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 24, 2026 at 7:01 AM IST

3 Min Read
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हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. हीरानगर स्थित एक निजी स्कूल में भीषण आग की घटना के कुछ ही घंटों बाद अब शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में एक और आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया.

हल्द्वानी में जूतों की दुकान में लगी आग: जानकारी के अनुसार मीरा मार्ग स्थित एक जूते की दुकान में अचानक आग लग गई. यह दुकान समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी के बेटे की बताई जा रही है. घटना के समय दुकान बंद थी, लेकिन अंदर से धुआं निकलता देख आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी.

आग से सामान जलकर नष्ट: सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए. बाजार क्षेत्र घनी आबादी वाला होने के कारण आसपास की दुकानों में आग फैलने का भी खतरा बना रहा. आग से दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो गया, हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

मीरा मार्ग पर है शू शॉप: हल्द्वानी के व्यस्त मीरा मार्ग क्षेत्र में स्थित माशा शूज नामक जूता दुकान में मंगलवार को अचानक आग लग गई. बंद दुकान के भीतर से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर सर्विस और पुलिस को दी. सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम बिना समय गंवाए मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया.

पहले धुआं दिखा, फिर भड़क गई आग: आग तेजी से फैल रही थी और दुकान में बड़ी मात्रा में जूते, चप्पल, पैकिंग सामग्री तथा अन्य ज्वलनशील सामान रखा हुआ था, जिसके चलते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया. फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया और उसे आसपास की दुकानों तथा प्रतिष्ठानों तक फैलने से रोक दिया.

सपा नेता के बेटे की है दुकान: जानकारी के अनुसार यह दुकान सुमेर सिद्दीकी पुत्र अब्दुल मतीन सिद्दीकी की है, जो सपा नेता हैं. आग लगने से दुकान में रखा लगभग पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया है. फिलहाल नुकसान का सटीक आकलन किया जा रहा है और संबंधित विभाग इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं. नुकसान की विस्तृत जानकारी बाद में सामने आएगी. घटना के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी एकत्र हो गए थे. फायर सर्विस और पुलिस ने क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए राहत एवं बचाव कार्य जारी रखा. अधिकारियों के अनुसार इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जो सबसे बड़ी राहत की बात है.

नुकसान का हो रहा आकलन: सीओ अमित कुमार ने बताया कि-

कल देर रात मीरा मार्ग स्थित एक जूतों की शॉप पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई थी. सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. नुकसान और आग लगने के कारणों का फायर विभाग की टीम आकलन कर रही है.
-अमित कुमार, सीओ-

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