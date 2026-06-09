दिल्ली: ग्रेटर कैलाश की बहुमंजिला इमारत में लगी आग, AC में शॉर्ट सर्किट की आशंका, कोई हताहत नहीं
आग का कारण शॉर्ट सर्किट है. AC में शॉर्ट सर्किट की वजह से कमरें के अंदर आग लग गया था.
Published : June 9, 2026 at 3:00 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हादसे कम होने का नाम नहीं ले रही है. कभी बिल्डिंग गिरना तो कभी बिल्डिंग में आग लगना. पिछले दिनों में इसी तरह की कई घटनाओं में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. ताज़ा मामला ग्रेटर कैलाश 1 जैसे पॉश इलाके का है. जहां एक बहु मंजिला इमारत में आग लग गई. गनीमत रही की किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ.
बता दें कि फायर विभाग क़ो 11.36 में कॉल मिली. मौके पर तुरंत फायर की 2 गाड़ियां एवं स्थानीय पुलिस पहुंची औऱ आग बुझाने में जुट गई. बाद में फायर विभाग ने मौके पर कई और गाड़ियां रवाना की. गनीमत रही इस आग में किसी भी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ. अभी कूलिंग का कार्य जारी है.
वहीं, स्थानीय निवासी अमरजीत कौर बताती है कि बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर बेडरूम के अंदर AC के शॉर्ट सर्किट होने के कारण घर में आग लग गई थी लेकिन घर के मालिक ने समझदारी का काम किया है. उन्होंने तुरंत ऐसी की लाइट कट कर दी और नीचे की बिल्डिंग की भी लाइट को कर दिया. इसके बाद फायर विभाग को तुरंत इसकी सूचना दी गई. फायर वालों ने आग को बुझाया और अब सब कुछ ठीक है किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.
वही, इस दौरान फायर अधिकारी ने बताया कि फायर विभाग को 11:36 पर ग्रेटर कैलाश एनक्लेव में आग की सूचना प्राप्त हुई थी इसके बाद फायर कि 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची. आग का कारण शॉर्ट सर्किट है. AC में शॉर्ट सर्किट की वजह से कमरें के अंदर आग लग गया था. दोपहर के 12:50 तक आग पर काबू पा लिया गया और फिलहाल आग को ठंडा करने का कार्य जारी है. इस हादसे में किसी के भी जान का नुकसान नहीं हुआ.
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