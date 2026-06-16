दिल्ली: सैनिक फार्म से सटे राजू पार्क के मकान में लगी आग, दमकलकर्मियों ने पाया काबू
दिल्ली के सैनिक फार्म से सटे राजू पार्क के एक मकान में मंगलवार तड़के आग लग गई.
Published : June 16, 2026 at 10:28 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के सैनिक फार्म से सटे राजू पार्क के एक मकान में मंगलवार तड़के आग लग गई. स्थानीय लोगों और दमकल टीम ने समय रहते ही आग पर काबू पा लिया.स्थानीय लोगों के सहयोग से वहां फंसे 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया. घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. स्थानीय लोगों ने बताया की दूसरी मंजिल पर फ्रिज में शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर कंप्रेशर ब्लास्ट कर गया जिससे आग लगी.
आग की सूचना रात 11 बजकर 5 मिनट पर मिलने के बाद छह दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं . उस समय तक राजू पार्क के इस मकान के दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल तक आग फैल चुकी थी. मौके पर नेब सराय थाने की पुलिस भी पहुंच गई थी. मकान के दो फ्लोर में लोग फंसे हुए थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं एवं पुरुष शामिल थे. रस्सी के सहारे बालकनी, छत पर फंसे कुल 12 लोगों को सुरक्षित बचाया गया.
नेहरू प्लेस अग्निशमन केंद्र के अधिकारी फूल सिंह मीणा ने बताया कि जब उनकी टीम मौके पर पहुंची, उस समय घर की तीसरी मंजिल पर घरेलू सामान जल रहा था.उन्होंने बताया कि घर में पूरी तरह धुआं भरा हुआ था. इमारत में मौजूद बच्चों को सुरक्षित रूप से छत पर पहुंचा दिया गया था. किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया. ऊपर छत का गेट खुला था, जिससे घर में मौजूद लोग छत पर चले गए थे. फायर ऑफिसर ने आशंका जताई कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी. उन्होंने कहा कि आग लगने का सटीक कारण फोरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. कुछ घरेलू सामान का नुकसान हुआ है. हालांकि, किसी भी व्यक्ति की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ.
#WATCH | Delhi | Fire broke out in a house in the Khanpur Raju Park of the Neb Sarai police station area of South Delhi. No casualties reported. pic.twitter.com/63JInCb54F— ANI (@ANI) June 15, 2026
दिल्ली में आग लगने की घटना लगातार हो रही है. मालवीय नगर इलाके में एक होटल में 3 जून को भीषण आग लग गई थी, जिसमें 13 विदेशियों समेत 23 लोगों की मौत हो गई. इस घटना में दर्जनों लोग घायल हो गए थे. इस दुखद घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर 'फ्लोरिश स्टे' होटल के मालिक लवकेश बजाज को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था.
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