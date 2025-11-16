ETV Bharat / state

लक्सर में गारमेंट की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ राख

लक्सर में गारमेंट की दुकान में भीषण आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

Laksar Garments Shop Fire
लक्सर में गारमेंट्स की दुकान में लगी आग (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 16, 2025 at 7:02 AM IST

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में बीती देर रात एक गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग लग गई. दुकान में आग लगी देख पड़ोसियों ने तत्काल सूचना फायर ब्रिगेड को दी. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया. लेकिन तक तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया था.

दुकान में लगी भीषण आग: लक्सर शहर के मेन बाजार में बीती देर रात एक गारमेंट्स की दुकान में आग लग गई. आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था. बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी. पीड़ित दुकानदार शिव कुमार ने बताया कि वह रोजाना की तरह बीती शाम अपनी दुकान को बंद करके घर गया हुआ था. रात करीब 9 बजे उन्हें पड़ोसी मनीष ने फोन करके बताया कि उनकी दुकान में आग लग गई है.

दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप (Video-ETV Bharat)

फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल पाया काबू: सूचना मिलते ही आनन-फानन में वह जब दुकान पर पहुंचे तो देखा कि दुकान में आग की लपटें उठ रही थी. जिसे देख दुकानदार के होश उड़ गए, आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग का विकराल रूप देखकर लोग घबरा गए. जिसके बाद फायर ब्रिगेड व पुलिस को सूचना दी गई. घंटों की मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया. वहीं पीड़ित के पड़ोसी मनीष ने बताया कि मैं सो रहा था, इसी दौरान कुछ जलने की स्मेल आई, मैं सामने से खड़ा होकर देखने लगा तो सामने धुआं दिखाई दिया और आग की लपटें नजर आने लगी. जिसके बाद तत्काल पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई.

व्यापारियों ने क्या कहा: व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता और व्यापारी अजय अग्रवाल ने बताया कि काफी भयंकर आग थी, जिसे लोगों द्वारा बुझाने की कोशिश की गई. लेकिन आग काफी विकराल होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका. फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया. व्यापारी अजय अग्रवाल द्वारा बताया गया है अभी कुछ समय पहले ही गारमेंट्स की दुकान की गई थी उससे पूर्व बर्तनों का काम था.

