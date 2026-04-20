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बागपत में शॉर्ट सर्किट से 4 दुकानों में लगी आग, बुलंदशहर में आतिशबाजी से खाक हुई कार

लाखों का सामान जल गया, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

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बागपत में शॉर्ट सर्किट से 4 दुकानों में लगी आग. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 11:57 AM IST

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बागपत/बुलंदशहर: यूपी में आग की वजह से 2 जिलों में नुकसान हो गया. बागपत शॉर्ट सर्किट से प्रचंड आग का गवाह बना. एक, दो नहीं बल्कि 4 दुकानों के साथ एक घर में भी भीषण आग लग गई. सूचना पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग इतनी भयंकर थी कि आसपास रहने वाले लोग घरों को छोड़ बाहर दौड़ पड़े. आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया. वहीं, बुलंदशहर के खुर्जा में मेरिज होम के बाहर खड़ी कारों में आतिशबाजी से आग लगी, जिससे कई कार पूरी तरह जल गईं.

अमरेंद्र प्रताप सिंह (सीएफओ) (Video Credit; ETV Bharat)

बागपत में शॉर्ट शर्किट: दरअसल, बड़ौत कस्बे में CHC के नजदीक एक परचून की दुकान में तड़के शॉर्ट सर्किट से आग लगी. देखते ही देखते आग 3 और परचून की दुकान और एक घर में फैल गई. आसमान में धुंए का गुबार काफी दूर से भी देखा जा सकता था. भगदड़ के माहौल के बीच सूचना पर पहुंचे दमकलकर्मी आग बुझाने में जुट गए. आग इतनी ज्यादा थी कि दमकल विभाग की बागपत, खेकड़ा के अलावा शामली से भी विभाग की गाड़ियों को बुलाना पड़ा. 7 गाड़ियों के साथ घंटों की मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका. आग लगने से चारों परचून की दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान स्वाहा हो गया.

आग से घर में काफी नुकसान पहुंचा हैं. सीएफओ अमरेंद्र सिंह ने बताया कि 2 सिलेंडर में भी आग लगने से यह ज्यादा फैल गई थी. हालांकि आग से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन दुकान और घर में काफी नुकसान पहुंचा है.

बुलंदशहर में कार स्वाहा: बुलंदशहर के खुर्जा में मैरिज होम के बाहर खड़ी कारों में आतिशबाजी से आग लग गई. कई कार पूरी तरह जल गईं. दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू. शासन और प्रशासन की तमाम गाइड लाइन और कानून के बावजूद लोग आतिशबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: झांसी के मऊरानीपुर में भीषण आग, 6 दुकानें जलकर खाक

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