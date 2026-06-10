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रायबरेली में बस और बाइक की टक्कर से आग लगी; 35 यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया, बाइक सवार दो युवक घायल

घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के दरीबा स्थित निर्माणाधीन रिंग रोड पर हुई. कानपुर से रायबरेली आ रही रोडवेज बस की एक बाइक से टकरा गई. टक्कर के बाद बस में अचानक भीषण आग लग गई. चालक और परिचालक की सतर्कता से सभी यात्रियों को तुरंत बस से उतार लिया गया. बस में बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देकर रायबरेली लौट रहे थे.

रायबरेली : जिले में बुधवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सदर कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज बस और बाइक की टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई. इस घटना में सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए. हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बस ड्राइवर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कानपुर से आ रहे थे रायबरेली जा रहे थे. उन्होंने बताया कि गाड़ी आगे से टर्न किया, पीछे से बाइक सवार आ गया. उन्होंने बताया कि गाड़ी से आवाज आने पर देखा तो उन्हें आग दिखाई दी.

जिसके बाद उन्होंने बस रोक दी. उन्होंने बताया कि यात्रियों से तुरंत गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा. इसके बाद सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश की. सिलेंडर खत्म हो गया. आग नहीं बुझ पाई. इसके बाद आग फैल गई. बस में लगभग 35 सवारियां मौजूद थीं. उन्होंने बताया कि इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और आग को बुझाया गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.





इस मामले में एडिशनल एसपी आलोक सिंह ने बताया कि बस में आग लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड के साथ आग को बुझाया गया. आग से कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है. आग लगने का सही कारण जांच के बाद ही मालूम चलेगा.





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