चार मंजिला इमारत के फ्लैट में लगी आग, फिर सिलेंडर ब्लास्ट, लोगों को बचाते कांस्टेबल और दमकलकर्मी घायल

फ्लैट में लगी आग और सिलेंडर ब्लास्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजधानी जयपुर में सोमवार को चार मंजिला इमारत के एक फ्लैट में आग लगने की घटना के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. इससे अफरा-तफरी मच गई. हादसे की सूचना मिलने पर करनी विहार थाना पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची. आग की लपटों के बीच बचाव कार्य के दौरान करणी विहार थाने के एक कांस्टेबल और एक दमकलकर्मी भी झुलस गए, जिनका अस्पताल में उपचार करवाया गया. दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है. कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू : सहायक अग्निशमन अधिकारी सुरेश यादव ने बताया कि करणी विहार थाना इलाके में स्थित चार मंजिल इमारत के एक फ्लैट में आग लग गई. आग की चपेट में आने से सिलेंडर में विस्फोट हो गया. इसकी जानकारी मिलने पर दमकल की टीम और करणी विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. अग्निशमन वाहनों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. उनका कहना है कि फिलहाल, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.