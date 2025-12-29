चार मंजिला इमारत के फ्लैट में लगी आग, फिर सिलेंडर ब्लास्ट, लोगों को बचाते कांस्टेबल और दमकलकर्मी घायल
दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू.
Published : December 29, 2025 at 4:37 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में सोमवार को चार मंजिला इमारत के एक फ्लैट में आग लगने की घटना के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. इससे अफरा-तफरी मच गई. हादसे की सूचना मिलने पर करनी विहार थाना पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची. आग की लपटों के बीच बचाव कार्य के दौरान करणी विहार थाने के एक कांस्टेबल और एक दमकलकर्मी भी झुलस गए, जिनका अस्पताल में उपचार करवाया गया. दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है.
कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू : सहायक अग्निशमन अधिकारी सुरेश यादव ने बताया कि करणी विहार थाना इलाके में स्थित चार मंजिल इमारत के एक फ्लैट में आग लग गई. आग की चपेट में आने से सिलेंडर में विस्फोट हो गया. इसकी जानकारी मिलने पर दमकल की टीम और करणी विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. अग्निशमन वाहनों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. उनका कहना है कि फिलहाल, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.
पढे़ं. नीमराणा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, टला बड़ा हादसा
घायल कांस्टेबल एसएमएस अस्पताल रेफर : पुलिस और दमकलकर्मियों ने अन्य फ्लैट से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया. इस दौरान करणी विहार थाने के कांस्टेबल शंकर और दमकल टीम के सदस्य बसंत घायल हो गए. दोनों को नजदीक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद दमकलकर्मी बसंत को छुट्टी मिल गई और कांस्टेबल शंकर को सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया है.
कुछ समय पहले बाहर गया था परिवार : उनका कहना है कि जब फ्लैट में आग लगी, उस समय फ्लैट में रहने वाला परिवार वहां मौजूद नहीं था. परिवार के सदस्य कुछ समय पहले ही फ्लैट से बाहर गए थे. इसके बाद फ्लैट के भीतर से आग की लपटें उठने लगी. इससे वहां अफरा-तफरी मच गई. अन्य फ्लैट में रहने वाले लोगों ने पुलिस और दमकल को घटना की जानकारी दी. आग लगने के कारण घर में रखा एक सिलेंडर फट गया. आग से फ्लैट में रखा सामान जलकर राख हो गया.