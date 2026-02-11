ETV Bharat / state

मथुरा में होटल की ओपनिंग के दौरान लगी भीषण आग, तीन लोग झुलसे

जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि अग्निकांड में तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनमें एक बच्ची और एक महिला शामिल हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
वृंदावन में होटल ग्रीनवुड में आग. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 7:50 PM IST

मथुरा/बरेली: मथुरा के वृंदावन में बुधवार को एक नवनिर्मित होटल में उद्घाटन (ओपनिंग सेरेमनी) के दौरान भीषण आग लग गई. यह हादसा रुक्मणी विहार इलाके में स्थित ग्रीनवुड होटल में हुआ. जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि अग्निकांड में तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनमें एक बच्ची और एक महिला शामिल हैं.

होटल में 40 लोग फंस गए थे: जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि होटल में लगभग 40 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी. दमकल विभाग ने क्रेन और सीढ़ियों की मदद से छत पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.

जानकारी देते जिलाधिकारी सीपी सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

मौके पर दमकल की 6 से अधिक गाड़ियां आग बुझाने और बचाव के लिए पहुंची थीं. प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाके को खाली करा दिया था.

होटल ग्रीनवुड के ओपनिंग के दौरान आग: वृंदावन के रुक्मणी विहार में स्थित थ्री स्टार होटल ग्रीनवुड की धूमधाम के साथ बुधवार को ओपनिंग हो रही थी. जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि दोपहर बाद अचानक आग की लपटें उठने लगीं. देखते ही देखते पूरा होटल धूं-धूं कर जलने लगा. मौके पर अफरा तफरी मच गयी. आग लगने से दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए. उनको उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल सौसैया में भर्ती कराया गया है.

होटल में 24 कमरे बने हैं: जिलाधिकारी सीपी सिंह ने कहा, होटल में 24 कमरे बने हैं और पिछले डेढ़ वर्ष से होटल बनाने का काम चल रहा था. ओपनिंग के दौरान होटल के मालिक और परिवार के कुछ लोग मौजूद थे. आग लगने के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनमें एक बच्ची और एक महिला शामिल हैं.

बरेली में खड़ी कार में अचानक लगी आग, तीन वाहन जले: बहेड़ी थाना क्षेत्र के मोहल्ला इस्लाम नगर में बुधवार को मिलन मैरिज हॉल के सामने सड़क किनारे खड़ी एक SUV कार में अचानक आग लग गयी. चंद मिनटों में आग ने पास में खड़ी दो अन्य कारों को भी अपनी चपेट में ले लिया. कार में बैठे लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई. मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनु शर्मा ने बताया कि बहेड़ी थाना क्षेत्र के इस्लामनगर में कूड़े के ढ़ेर में लगी आग से पार्किंग में खड़ी तीन चार वाहन चपेट में आ गए। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.

