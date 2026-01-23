नूंह में गर्ल्स हाई स्कूल में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका, लाखों की संपति के नुकसान की आशंका

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 23, 2026 at 3:18 PM IST

नूंह: जिले के घासेड़ा गांव स्थित राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत में शुक्रवार को अचानक से भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में स्कूल के एक हिस्से में रखा महत्वपूर्ण शैक्षणिक सामान, स्कूल के रिकॉर्ड, कंप्यूटर, मिड डे मील का राशन सहित कई सामग्री जलकर राख हो गई. आग की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग को काबू करने में जुट गई है. पुलिस के अनुसार आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

आग से किताबें सहित कई सामग्री जलकर राखः आग लगने की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा. इसके साथ ही आसपास से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए. सूचना मिलने के मौके पर पहुंची स्कूल की एक अध्यापिका ने बताया कि "आग के कारण स्कूल में रखी कई लोहे की अलमारियां, किताबों की रैक और उनमें रखी पाठ्य पुस्तकें सहित अन्य जरूरी दस्तावेज पूरी तरह जलकर राख हो गए. गनीमत यह रही कि आग लगने के समय स्कूल में छात्राएं मौजूद नहीं थीं, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई."

स्कूल को भारी नुकसानः घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आग ने तेजी से फैलते हुए आसपास के कई कमरों को भी अपनी चपेट में ले लिया था. काफी देर की मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सका, लेकिन तब तक स्कूल को भारी नुकसान हो चुका था.

क्या बोले एसएचओः एसएचओ प्रवीण कुमार ने बताया कि "प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. स्कूल प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है. स्कूल भवन की विद्युत व्यवस्था की जांच के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है."

