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गाजियाबाद में धागा बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया धुआं

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में रविवार को साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित साइट 4 में फैब्रिक थ्रेड निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. इसके बाद मौके पर गाजियाबाद और नोएडा से कुल 10 दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, फायर स्टेशन वैशाली को साइट चार स्थित प्लॉट संख्या 42/46 में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही फायर स्टेशन वैशाली, साहिबाबाद और लोनी से दमकल की गाड़ियों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. मौके पर पहुंचने पर दमकल विभाग की टीम ने देखा कि फैक्ट्री में आग तेजी के साथ फैल चुकी थी और लगातार बढ़ रही थी.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल (ETV Bharat)

आग की गंभीरता को देखते हुए अग्निशमन विभाग की ओर से फायर स्टेशन कोतवाली और नोएडा से भी अतिरिक्त दमकल वाहनों को घटनास्थल पर बुलाया गया. मुख्य अधिकारी के नेतृत्व में दमकल विभाग की टीम ने चारों ओर से हौज पाइप के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार नजर आ रहा था.

लेनी पड़ी जेसीबी मशीन की मदद: दमकल विभाग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती फैक्ट्री परिसर में मौजूद क्षतिग्रस्त तीन शेड था, जिसके कारण आग बुझाने में बाधा आ हो रही थी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जेसीबी मशीन की सहायता ली गई. क्षतिग्रस्त टीन शेड को हटाने के बाद दमकल कर्मियों ने अंदर तक पहुंच बनाकर आग पर काबू पाया गया.