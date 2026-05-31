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गाजियाबाद में धागा बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया धुआं

फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री मौजूद होने के कारण आग में तेजी से फैली. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

गाजियाबाद स्थित फैक्ट्री में लगी आग
गाजियाबाद स्थित फैक्ट्री में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 31, 2026 at 1:40 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में रविवार को साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित साइट 4 में फैब्रिक थ्रेड निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. इसके बाद मौके पर गाजियाबाद और नोएडा से कुल 10 दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, फायर स्टेशन वैशाली को साइट चार स्थित प्लॉट संख्या 42/46 में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही फायर स्टेशन वैशाली, साहिबाबाद और लोनी से दमकल की गाड़ियों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. मौके पर पहुंचने पर दमकल विभाग की टीम ने देखा कि फैक्ट्री में आग तेजी के साथ फैल चुकी थी और लगातार बढ़ रही थी.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल (ETV Bharat)

आग की गंभीरता को देखते हुए अग्निशमन विभाग की ओर से फायर स्टेशन कोतवाली और नोएडा से भी अतिरिक्त दमकल वाहनों को घटनास्थल पर बुलाया गया. मुख्य अधिकारी के नेतृत्व में दमकल विभाग की टीम ने चारों ओर से हौज पाइप के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार नजर आ रहा था.

लेनी पड़ी जेसीबी मशीन की मदद: दमकल विभाग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती फैक्ट्री परिसर में मौजूद क्षतिग्रस्त तीन शेड था, जिसके कारण आग बुझाने में बाधा आ हो रही थी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जेसीबी मशीन की सहायता ली गई. क्षतिग्रस्त टीन शेड को हटाने के बाद दमकल कर्मियों ने अंदर तक पहुंच बनाकर आग पर काबू पाया गया.

इसलिए तेजी से फैली आग: लगभग तीन घंटे की कड़ी में मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम आग को बुझाने में सफल हुई. निरीक्षण में पता चला कि आग मेसर्स जरी क्रिएशन फैक्ट्री में लगी थी. फैक्ट्री में पॉलिएस्टर धागे का निर्माण किया जाता है और उसमें बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री मौजूद होने के कारण आग में तेजी से फैली. राहत की बात यह रही कि अग्निकांड में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई.

आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं: मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, गाजियाबाद के चार फायर स्टेशन और नोएडा से अग्निशमन विभाग की कुल 10 फायर टेंडर मंगवाए गए थे. समय रहते की गई कार्रवाई के चलते आग को आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों तक फैलने से रोक लिया गया. फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है मामले की जांच की जा रही है.

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