गाजियाबाद में इस साल दिवाली पर आग लगने की घटनाओं में आई कमी, जानें क्या रहा कारण

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में दिवाली पर कुल 48 जगह आग लगी. कहीं फैक्ट्री में जला हुआ पटाखा गिरने से आग लगी, तो कहीं सड़क किनारे दुपहिया वाहनों में आग लगने की घटना सामने आई. गनीमत रहा की दिवाली को लेकर अग्निशमन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर थी. सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया.

ये घटनाएं आईं सामने: गाजियाबाद स्थित फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें फायर डिपार्टमेंट की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया था. इसके अलावा घंटाघर कोतवाली क्षेत्र में दुकान के बाहर पटाखे चलाने के दौरान वाहनों में आग लग गई थी, जिसपर फायर डिपार्टमेंट ने आग फैलने से पहले काबू पाया. वहीं संजय नगर में दुकानों के बाहर खड़ी लगभग 6 बाइक और स्कूटी में आग लगने की भी घटना सामने आई, जो पूरी जलकर राख हो गईं. जानकारी के मुताबिक, सभी घटनाओं में फायर सर्विस गाजियाबाद की तरफ से त्वरित कार्यवाही की गई और कोई जनहानि नहीं हुई.