ETV Bharat / state

गाजियाबाद में इस साल दिवाली पर आग लगने की घटनाओं में आई कमी, जानें क्या रहा कारण

दिवाली पर आग लगने की छोटी-बड़ी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस साल गाजियाबाद फायर डिपार्टमेंट की पहल से ऐसी घटनाओं में कमी आई.

गाजियाबाद में इस साल दिवाली पर आग लगने की घटनाओं में आई कमी
गाजियाबाद में इस साल दिवाली पर आग लगने की घटनाओं में आई कमी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 21, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में दिवाली पर कुल 48 जगह आग लगी. कहीं फैक्ट्री में जला हुआ पटाखा गिरने से आग लगी, तो कहीं सड़क किनारे दुपहिया वाहनों में आग लगने की घटना सामने आई. गनीमत रहा की दिवाली को लेकर अग्निशमन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर थी. सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया.

ये घटनाएं आईं सामने: गाजियाबाद स्थित फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें फायर डिपार्टमेंट की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया था. इसके अलावा घंटाघर कोतवाली क्षेत्र में दुकान के बाहर पटाखे चलाने के दौरान वाहनों में आग लग गई थी, जिसपर फायर डिपार्टमेंट ने आग फैलने से पहले काबू पाया. वहीं संजय नगर में दुकानों के बाहर खड़ी लगभग 6 बाइक और स्कूटी में आग लगने की भी घटना सामने आई, जो पूरी जलकर राख हो गईं. जानकारी के मुताबिक, सभी घटनाओं में फायर सर्विस गाजियाबाद की तरफ से त्वरित कार्यवाही की गई और कोई जनहानि नहीं हुई.

राहुल पाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (ETV Bharat)

20 अक्टूबर को दिवाली को सुबह 6 बजे से 21 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक 48 फायर कॉल्स अग्निशमन विभाग आपको मिले थे. इसमें फ्लैट और मकान में आग लगने के 14 कॉल्स, दुकान शोरूम में आग लगने के सात, वाहनों में आग लगने के तीन, फैक्ट्री और गोदाम में आग लगने के पांच, कूड़े-कबाड़ में आग लगने के 15, मीटर/ ट्रांसफार्मर/वॉटर कूलर में आग लगने के दो कॉल्स और अन्य जगह आग लगने के दो कॉल मिले. आग पर काबू कर आसपास में स्थित भवनों को सुरक्षित बचाया गया. जनपद में 14 जगह पर जो हॉटस्पॉट पर फायर गाड़ियां खड़ी थी, उससे रिस्पॉन्स टाइम में भी सुधार देखने को मिला." - राहुल पाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी

हॉटस्पॉट्स पहले ही किए गए थे चिह्नित: दिवाली को लेकर गाजियाबाद अग्निशमन विभाग की तरफ से पहले ही रणनीति तैयार कर ली गई थी. 2024 में गाजियाबाद में दिवाली के दौरान आग लगने की करीब 70 कॉल्स आई थीं. इन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते हुए अग्निशमन विभाग ने 14 हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए थे. वर्ष 2024 में हॉटस्पॉट की संख्या सिर्फ 8 थी. हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ने से न सिर्फ फायर विभाग के फायर टेंडर पहुंचने के रिस्पॉन्स टाइम में कमी आई, बल्कि तत्काल आग बुझाने का कार्य भी शुरू हो सका.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली में दिवाली की रात आग का तांडव: फायर डिपार्टमेंट को मिली 283 कॉल, गत वर्षों में क्या था आंकड़ा जानिए

दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल खाक

TAGGED:

FIRE INCIDENTS IN GHAZIABAD 2025
दिवाली पर आग की घटनाएं गाजियाबाद
GHAZIABAD FIRE INCIDENTS ON DIWALI
GHAZIABAD FIRE INCIDENTS ON DIWALI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मुजफ्फऱपुर में नीतीश कुमार ने भरी हुंकार, पप्पू यादव बोले- 'नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आएंगे..'

ट्रंप ने बदला सुर: बोले- मुश्किल लग रहा है यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध जीतना

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: भारत में 550 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी की फिल्म, आज 'थामा' से है मुकाबला

पाकिस्तान वनडे टीम को मिला नया कप्तान, बाबर के बाद रिजवान से भी छीनी गई कप्तानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.