गाजियाबाद में इस साल दिवाली पर आग लगने की घटनाओं में आई कमी, जानें क्या रहा कारण
दिवाली पर आग लगने की छोटी-बड़ी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस साल गाजियाबाद फायर डिपार्टमेंट की पहल से ऐसी घटनाओं में कमी आई.
Published : October 21, 2025 at 5:42 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में दिवाली पर कुल 48 जगह आग लगी. कहीं फैक्ट्री में जला हुआ पटाखा गिरने से आग लगी, तो कहीं सड़क किनारे दुपहिया वाहनों में आग लगने की घटना सामने आई. गनीमत रहा की दिवाली को लेकर अग्निशमन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर थी. सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया.
ये घटनाएं आईं सामने: गाजियाबाद स्थित फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें फायर डिपार्टमेंट की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया था. इसके अलावा घंटाघर कोतवाली क्षेत्र में दुकान के बाहर पटाखे चलाने के दौरान वाहनों में आग लग गई थी, जिसपर फायर डिपार्टमेंट ने आग फैलने से पहले काबू पाया. वहीं संजय नगर में दुकानों के बाहर खड़ी लगभग 6 बाइक और स्कूटी में आग लगने की भी घटना सामने आई, जो पूरी जलकर राख हो गईं. जानकारी के मुताबिक, सभी घटनाओं में फायर सर्विस गाजियाबाद की तरफ से त्वरित कार्यवाही की गई और कोई जनहानि नहीं हुई.
20 अक्टूबर को दिवाली को सुबह 6 बजे से 21 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक 48 फायर कॉल्स अग्निशमन विभाग आपको मिले थे. इसमें फ्लैट और मकान में आग लगने के 14 कॉल्स, दुकान शोरूम में आग लगने के सात, वाहनों में आग लगने के तीन, फैक्ट्री और गोदाम में आग लगने के पांच, कूड़े-कबाड़ में आग लगने के 15, मीटर/ ट्रांसफार्मर/वॉटर कूलर में आग लगने के दो कॉल्स और अन्य जगह आग लगने के दो कॉल मिले. आग पर काबू कर आसपास में स्थित भवनों को सुरक्षित बचाया गया. जनपद में 14 जगह पर जो हॉटस्पॉट पर फायर गाड़ियां खड़ी थी, उससे रिस्पॉन्स टाइम में भी सुधार देखने को मिला." - राहुल पाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हॉटस्पॉट्स पहले ही किए गए थे चिह्नित: दिवाली को लेकर गाजियाबाद अग्निशमन विभाग की तरफ से पहले ही रणनीति तैयार कर ली गई थी. 2024 में गाजियाबाद में दिवाली के दौरान आग लगने की करीब 70 कॉल्स आई थीं. इन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते हुए अग्निशमन विभाग ने 14 हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए थे. वर्ष 2024 में हॉटस्पॉट की संख्या सिर्फ 8 थी. हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ने से न सिर्फ फायर विभाग के फायर टेंडर पहुंचने के रिस्पॉन्स टाइम में कमी आई, बल्कि तत्काल आग बुझाने का कार्य भी शुरू हो सका.
