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हरिद्वार में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी आग, 3 बाइक समेत लाखों का सामान जलकर राख

स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी आग ( PHOTO-ETV Bharat )