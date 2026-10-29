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हरिद्वार के भगवानपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

हरिद्वार के भगवानपुर में फैक्ट्री में लगी भयानक आग ( PHOTO-ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्र स्थित लकेश्वरी औद्योगिक क्षेत्र में बजाज एंड संस प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. फैक्ट्री के भीतर हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले क्वेंचिंग ऑयल में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तत्काल हरकत में आ गई और मौके पर पहुंची. इसके बाद दमकल कर्मियों ने सूझबूझ और तत्परता के साथ फोम कंपाउंड का इस्तेमाल कर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. जिसके बाद राहत की सांस ली गई.

जानकारी के मुताबिक, भगवानपुर के लकेश्वरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बजाज एंड संस प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में आग लग गई. वहीं फैक्ट्री में अचानक लगी आग की घटना से कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. कुछ ही देर में आग की लपटें आसमान छूने लगी. इसी बीच फैक्ट्री के एक कर्मचारी ने भगवानपुर फायर स्टेशन को आग लगने की सूचना दी.