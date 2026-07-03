ETV Bharat / state

बद्दी की दवा कंपनी में लगी भीषण आग, दो कर्मचारी झुलसे, आग बुझाने में जुटा दमकल विभाग

आग लगने की सूचना मिलते ही 8 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे. आग भुजाने का प्रयास किया जा रहा है.

FIRE AT PHARMA COMPANY IN BADDI
बद्दी की दवा कंपनी में लगी आग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 10:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलन: औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के काठा स्थित दवा कंपनी (काईजन फार्मा) में शुक्रवार शाम करीब चार बजे भीषण आग लग गई. जिससे पूरे प्लांट में अफरा-तफरी मच गई. आग आई ड्रॉप सेक्शन से शुरू हुई और देखते ही देखते तीन मंजिला फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में दो कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए. जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इसके बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया. देर शाम तक आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग लगातार प्रयास करता रहा.

बद्दी की दवा कंपनी में लगी भीषण आग (ETV BHARAT)

सूचना मिलते ही बद्दी अग्निशमन केंद्र की चार, नालागढ़ की दो तथा बिरला और वर्धमान कंपनियों की एक-एक फायर टेंडर मौके पर पहुंचे. दमकल कर्मी फैक्ट्री की शीटों को हाइड्रा मशीन से हटाकर भीतर पानी डालते हुए आग बुझाने में जुटे रहे. जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में एक शिफ्ट में करीब 150 कर्मचारी कार्यरत रहते हैं. पुलिस और कंपनी प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों की उपस्थिति का मिलान किया, जिसमें अधिकांश कर्मचारी सुरक्षित पाए गए.

FIRE AT PHARMA COMPANY IN BADDI
मौके पर पहुंचे 8 फायर टेंडर (ETV BHARAT)

दमकल अधिकारी नालागढ़ जयपाल सिंह ने बताया कि आग में दो कर्मचारी झुलसे हैं, जिनमें दोनो को गंभीर हालत में चंडीगढ़ रेफर किया गया है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. फीलहाल आग पर काबू पाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: CM सुक्खू को जान से मारने की धमकी! तुरंत हरकत में आई पुलिस, आरोपी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें: सड़क पार कर रहे ग्रामीण को तेज रफ्तार टैंकर ने रौंदा, इलाज के दौरान मौत, CCTV में कैद हुआ दर्दनाक हादसा

TAGGED:

FIRE AT PHARMA COMPANY IN BADDI
FIRE INCIDENT IN BADDI
बद्दी की दवा कंपनी में लगी आग
FIRE IN BADDI SOLAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.