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बद्दी की दवा कंपनी में लगी भीषण आग, दो कर्मचारी झुलसे, आग बुझाने में जुटा दमकल विभाग

सोलन: औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के काठा स्थित दवा कंपनी (काईजन फार्मा) में शुक्रवार शाम करीब चार बजे भीषण आग लग गई. जिससे पूरे प्लांट में अफरा-तफरी मच गई. आग आई ड्रॉप सेक्शन से शुरू हुई और देखते ही देखते तीन मंजिला फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में दो कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए. जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इसके बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया. देर शाम तक आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग लगातार प्रयास करता रहा.

बद्दी की दवा कंपनी में लगी भीषण आग (ETV BHARAT)

सूचना मिलते ही बद्दी अग्निशमन केंद्र की चार, नालागढ़ की दो तथा बिरला और वर्धमान कंपनियों की एक-एक फायर टेंडर मौके पर पहुंचे. दमकल कर्मी फैक्ट्री की शीटों को हाइड्रा मशीन से हटाकर भीतर पानी डालते हुए आग बुझाने में जुटे रहे. जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में एक शिफ्ट में करीब 150 कर्मचारी कार्यरत रहते हैं. पुलिस और कंपनी प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों की उपस्थिति का मिलान किया, जिसमें अधिकांश कर्मचारी सुरक्षित पाए गए.