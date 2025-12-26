ETV Bharat / state

रांची के पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू, बाल-बाल बचे लोग

रांची के पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आग लग गई. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया.

FIRE INCIDENT IN RANCHI
ऑर्किड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लगी आग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 26, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
रांचीः राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक के पास पर्ल ऑर्किड नाम के अपार्टमेंट में शुक्रवार की सुबह आग लग गई. राहत की बात है कि इस अगलगी में कोई हताहत नहीं हुआ है. फ्लैट में रखे कई जरुरी सामान जलकर राख हो गये हैं. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है. यह फ्लैट झारखंड पुलिस के सार्जेंट मेजर अभिनव पाठक के नाम पर है. शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉट सर्किट बताई जा रही है.

आग लगने के वक्त फ्लैट में पांच लोग थे मौजूद

जानकारी के मुताबिक सबसे पहले बाथरूम से धुआं निकलना शुरू हुआ. उस वक्त फ्लैट में दो बच्चे, एक बुजुर्ग, एक महिला और एक पुरुष मौजूद थे. राहत की बात रही कि धुआं उठते ही सभी घर से बाहर निकल गए. फ्लैट के लोगों ने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे अचानक धुआं निकलने लगा. इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई. पता नहीं चल पाया कि धुआं आखिर कहां से उठा. इसके थोड़ी ही देर बाद पूरे फ्लैट में आग की लपटें उठने लगीं.

पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में लगी आग पर बात करते पुलिस पदाधिकारी (Etv Bharat)

फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से टला हादसा

इसको देखते ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम और स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को अलर्ट किया. जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. घटनास्थल पर मौजूद झारखंड पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने फायर ब्रिगेड को अलर्ट किया. उन्होंने कहा कि जब टीम पहुंची तो आग की तेज लपटें निकल रहीं थी. हालात बेहद नाजुक थे. फिर भी फायर ब्रिगेड की टीम ने मुस्तैदी के साथ इस पर काबू पाने में सफलता हासिल की.

FIRE INCIDENT IN RANCHI
आग बुझाती फायर ब्रिगेड की टीम (Etv Bharat)
FIRE INCIDENT IN RANCHI
सफाई करते कर्मी (Etv Bharat)

पर्ल ऑर्किड के 11वें फ्लोर पर है फ्लैट

11वें फ्लोर स्थित फ्लैट में आग लगते ही पूरे अपार्टमेंट में हड़कंप मच गया. सभी फ्लोर के लोगों ने तत्परता दिखाई और सीढ़ियों के सहारे अपार्टमेंट से बाहर निकल गये. इसी बीच फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और अभियान शुरू कर दिया. राहत की बात है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. फिलहाल, आकलन किया जा रहा है कि संबंधित फ्लैट को कितना नुकसान पहुंचा है.

