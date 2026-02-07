ETV Bharat / state

दिल्ली के सरिता विहार के पैसिफिक मॉल में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के सरिता विहार स्थित पैसिफिक मॉल में आग लगने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया. वहीं आग की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची इस दौरान फायर विभाग की तकरीबन 8 की संख्या में गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में जुट गई. गनीमत रहा कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है. समय रहते ही मॉल से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

फायर विभाग की आठ गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

सरिता विहार स्थित पैसिफिक मॉल में शनिवार दोपहर 12:00 बजे भीषण आग लग गई. इसके बाद आनन फानन में पैसिफिक मॉल से आम लोगों और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया. इसकी सूचना के बाद बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची. फायर विभाग के अधिकारी यशवंत मीणा ने बताया कि फायर विभाग को 12:20 पर सरिता विहार स्थित पैसिफिक मॉल के अंदर आग लगने की सूचना मिली थी. जिसके बाद फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि पैसिफिक मॉल के चौथे फ्लोर पर आग लगी है. जिसके बाद फायर विभाग की आठ गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया गया. मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया.