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उत्तरकाशी में पिरूल प्लांट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल पाया काबू

उत्तरकाशी: जनपद के ग्राम चकोन स्थित महावीर गंगाडी के पिरूल प्लांट में सोमवार तड़के भीषण आग लगने से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. घटना सुबह लगभग 3:30 बजे की बताई जा रही है. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया. सूचना मिलते ही फायर सर्विस की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. फायर सर्विस की टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया.

आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार आग लगने से प्लांट में स्थापित एक मशीन, बड़ी मात्रा में रखा पिरूल पाउडर तथा अन्य सामान जलकर राख हो गया. प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक घटना में प्लांट संचालक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि या पशुहानि नहीं हुई. दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग की गंभीरता को देखते हुए मौके पर प्रशासन और फायर विभाग की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए रही.

स्थानीय लोगों के अनुसार यदि समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो आग आसपास के क्षेत्रों तक फैल सकती थी. प्राथमिक जांच में आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या प्लांट में मौजूद ज्वलनशील सामग्री के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया. फिलहाल प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा.