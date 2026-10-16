कपकोट बदियाकोट भगवती मंदिर में लगी भीषण आग, लकड़ी से बना ढांचा राख, भारी नुकसान का अनुमान
बागेश्वर जिले के बदियाकोट गांव में भगवती मंदिर में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है. मंदिर लकड़ी से बना हुआ था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 16, 2026 at 11:38 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 11:52 AM IST
बागेश्वर: कपकोट तहसील के दूरस्थ बदियाकोट गांव में स्थित भगवती मंदिर में भीषण आग लगने से खलबली मच गई. आग की चपेट में आने से मंदिर को भारी नुकसान पहुंचने की सूचना है. लकड़ी से बने मंदिर में आग तेजी से फैली, जिससे मंदिर के ढांचे को काफी क्षति पहुंची है. घटना के बाद क्षेत्र के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है.
बदियाकोट स्थित मां भगवती मंदिर क्षेत्र के लोगों की गहरी धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है. लकड़ी पर की गई आकर्षक नक्काशी के कारण मंदिर अपनी विशिष्ट पहचान रखता था. मंदिर की बनावट और पारंपरिक काष्ठकला इसे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती थी. नवरात्र के दौरान यहां श्रद्धालु मां भगवती की पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में धार्मिक पर्व के बीच मंदिर में आग लगने की घटना से क्षेत्रवासी व्यथित हैं.
बागेश्वर बदियाकोट में नवरात्रि के बीच मां भगवती मंदिर में लगी आग, लकड़ी से बने मंदिर को भारी नुकसान. #Bageshwar #Navratri #BadiyakotTemple अधिक जानकारी- https://t.co/65oX15Omge https://t.co/gy3qfy2fZV— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 16, 2026
बदियाकोट गांव कपकोट से लगभग 50 किलोमीटर दूर उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है. भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित सुविधाओं के कारण ऐसे दूरस्थ इलाकों में आग लगने की घटनाओं पर समय रहते काबू पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं की उपलब्धता नहीं होने से भी आग से होने वाले नुकसान को लेकर चिंता बनी रहती है. फिलहाल मंदिर को हुए नुकसान का वास्तविक आकलन और आग लगने के कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. नवरात्र जैसे पावन पर्व के बीच मां भगवती के मंदिर में आग लगने की घटना से स्थानीय लोग दुखी हैं. घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
आज सुबह बदियाकोट गांव में भगवती मंदिर में आग लगने की दुखत सूचना मिली. आग किन कारणों से लगी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. शासन प्रशासन से मंदिर में आग लगने की जांच की मांग की गई है. मां भगवती का आशीर्वाद सभी पर बना रहता है, लेकिन आग लगने की घटना ने सभी को व्यथित कर दिया है.
-गोविंद सिंह दानू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कपकोट-
स्थानीय निवासी आन सिंह ने बताया कि मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से लकड़ी से किया गया था. लकड़ी की संरचना होने के कारण आग तेजी से फैलने और मंदिर को अधिक नुकसान पहुंचने की आशंका है. मंदिर में बिजली की व्यवस्था भी थी और पूजा-अर्चना के दौरान दीपक जलाए जाते थे. ऐसे में शॉर्ट सर्किट अथवा दीपक से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है.
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