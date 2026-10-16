ETV Bharat / state

कपकोट बदियाकोट भगवती मंदिर में लगी भीषण आग, लकड़ी से बना ढांचा राख, भारी नुकसान का अनुमान

बदियाकोट भगवती मंदिर में लगी भीषण आग ( Photo-Local Resident )

बदियाकोट स्थित मां भगवती मंदिर क्षेत्र के लोगों की गहरी धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है. लकड़ी पर की गई आकर्षक नक्काशी के कारण मंदिर अपनी विशिष्ट पहचान रखता था. मंदिर की बनावट और पारंपरिक काष्ठकला इसे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती थी. नवरात्र के दौरान यहां श्रद्धालु मां भगवती की पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में धार्मिक पर्व के बीच मंदिर में आग लगने की घटना से क्षेत्रवासी व्यथित हैं.