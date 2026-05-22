कुदरगढ़ देवी धाम में आग, नारियल बुच जलाने की चिंगारी ने लिया विकराल रूप
मंदिर में चिंगारी से फैली आग दान पेटी और मनोकामना ज्योति कलश भवन तक फैल गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 22, 2026 at 2:40 PM IST
सूरजपुर: जिले के प्रसिद्ध कुदरगढ़ देवी धाम मंदिर परिसर में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. मंदिर परिसर में अगरबत्ती जलाने और नारियल फोड़ने वाले स्थान के पास आग की शुरुआत हुई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. आग मंदिर परिसर में रखी दान पेटी के समीप तक पहुंच गई और मनोकामना ज्योति कलश भवन में भी फैल गई, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया.
इस तरह फैली आग
मंदिर परिसर में नारियल फोड़ने के बाद बचे हुए नारियल के बुच और अन्य सामग्री को जलाकर नष्ट किया जाता है. इसी दौरान निकली चिंगारी से आसपास रखे ज्वलनशील सामान में आग लग गई. आग तेजी से फैलने लगी.
स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन ने आग पर पाया काबू
घटना की सूचना मिलते ही कुदरगढ़ चौकी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.
नारियल बुच जलाने के दौरान चिंगारी से फैली आग
सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि मंदिर परिसर में हर रोज नारियल बुच को जलाकर नष्ट किया जाता था. इसी दौरान आग फैली. आग को बुझा लिया गया है. किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है.
मंदिर में आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं
हालांकि आग लगने की घटना ने मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर के ऊपरी हिस्से में आगजनी रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, जिससे भविष्य में बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है.