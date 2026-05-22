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कुदरगढ़ देवी धाम में आग, नारियल बुच जलाने की चिंगारी ने लिया विकराल रूप

सूरजपुर का कुदरगढ़ देवी धाम मंदिर ( ETV Bharat Chhattisgarh )